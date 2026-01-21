40, 50, 60 e 70 anni di attività: CNA Pisa premia le imprese storiche pisane

Tradizione, eccellenza, impegno e lungimiranza. Dopo la tappa da tutto esaurito di San Miniato, CNA Pisa ha organizzato ieri pomeriggio, nella sede pisana della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, una nuova cerimonia di premiazione dedicata alle imprese storiche dell’area pisana.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare artigiani e imprenditori che hanno raggiunto importanti traguardi professionali – 40, 50, 60 e 70 anni di attività – rappresentando un patrimonio di competenze, lavoro e identità per il territorio.

Le aziende premiate quest’anno celebrano infatti un traguardo importante di attività continuativa, spesso tramandata di generazione in generazione, segnata da lavoro quotidiano, scelte non sempre facili e da una visione imprenditoriale che ha saputo evolversi ed elevarsi nel tempo. Alla cerimonia, coordinata dal coordinatore sindacale dell'area Simone Romoli, hanno preso parte il presidente dell'area pisana Marco Ammannati, il direttore generale di Cna Pisa Giuseppe Sardu e la direttrice operativa Barbara Carli nonché numerosi coordinatori e dirigenti di CNA Pisa.

Le imprese premiate:

40 anni di attività

Officina Meccanica Cipolli snc di Cipolli Maurizio (Cascina)

Termotecno di Bottai Piero e Scatena Alessandro snc (Cascina)

Francesco Cheti, autotrasportatore

Semag di Sergio Toncelli & C. (Cascina)

Lavasecco Olga di Olga D’Amico (Vecchiano)

Car Toscana srl (Vecchiano)

Il Bottegone di Santosuosso Sandra e Lorenzina (Pisa)

Agraria Menicagli (Pisa)

Ristorante Santa Maria – Famiglia Savino (Pisa)

Santamaria Armando (Pisa)

Thermometano srl (Pisa)

50 anni di attività

Roberto Uomo Parrucchiere – Roberto Baronti (Pisa)

AeB di Anguillesi e Bandecchi (Vicopisano)

60 anni di attività

Malloggi e Morellato Energia srl – Morellato Termotecnica (San Giuliano Terme)

70 anni di attività

Boni e Scarpellini (San Giuliano Terme)

Significativa anche la partecipazione delle istituzioni locali - che hanno premiato le aziende - a conferma del valore che queste imprese rappresentano per le comunità:

Paolo Pesciatini (Comune di Pisa)

Paolo Cipolli (Comune di Cascina)

Matteo Ferrucci (Comune di Vicopisano)

Angela Pisano (Comune di San Giuliano Terme)

Elena Campera (Comune di Vecchiano)

"Le imprese premiate sono esempi concreti di resilienza, professionalità e radicamento territoriale - scrive in una nota CNA PISA - capaci di attraversare generazioni e trasformazioni economiche senza perdere il legame con le comunità in cui operano. Con questa iniziativa CNA Pisa rinnova il proprio impegno nel sostenere e valorizzare le imprese storiche, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale dell’area pisana".

Fonte: Ufficio Stampa