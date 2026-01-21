Sicurezza nei locali, Confesercenti soddisfatta dei chiarimenti del Ministero dell’Interno

"Le imprese della somministrazione rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale per il nostro territorio ed è essenziale che possano contare su regole chiare e uniformi, soprattutto dopo tragedie che interrogano la coscienza di tutti".

Così Andrea Franceschi, responsabile dei pubblici esercizi del centro storico di Pisa per Confesercenti, commenta la nota di chiarimento diffusa dal Ministero dell’Interno in materia di sicurezza antincendio per bar e ristoranti, a seguito del gravissimo incidente avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel quale hanno perso la vita 40 giovani. La comunicazione ministeriale, indirizzata a tutte le Direzioni regionali e ai Comandi dei Vigili del Fuoco, arriva in una fase di particolare attenzione nazionale sul tema della sicurezza, caratterizzata da controlli intensificati e, in alcuni casi, dalla chiusura di locali notturni per irregolarità riscontrate.

"Il Ministero ribadisce che bar e ristoranti non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, salvo che non siano inseriti in strutture soggette a regole tecniche specifiche o dotati di impianti rilevanti, come impianti termici con potenza superiore a 116 kW – spiega Franceschi -. Restano invece soggetti a verifica di agibilità e alle norme più stringenti in materia antincendio esclusivamente i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici, quali discoteche, sale da ballo e tutte quelle attività in cui l’intrattenimento risulta prevalente rispetto alla somministrazione. La presenza di musica dal vivo, karaoke o strumenti musicali non comporta automaticamente l’assoggettamento alla disciplina dei locali di pubblico spettacolo, purché tali attività siano accessorie e la capienza del locale non superi le 100 persone".

Confesercenti sottolinea come "per bar e ristoranti, la sicurezza antincendio resta disciplinata dalla valutazione del rischio incendio prevista dal D.M. 3 settembre 2021, che impone al datore di lavoro di individuare misure preventive, predisporre procedure operative e garantire una corretta gestione delle emergenze".

Il Ministero chiarisce inoltre che, nella pianificazione dell’emergenza, devono essere considerate tutte le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dei locali – non solo i lavoratori, ma anche clienti, visitatori e persone con esigenze speciali – rafforzando così il principio di tutela della vita umana. La nota ministeriale sottolinea infine il ruolo centrale degli addetti antincendio, chiamati non solo a intervenire in caso di emergenza, ma anche a svolgere funzioni di prevenzione dei comportamenti a rischio, vigilanza sulle condizioni di sicurezza e tutela degli occupanti”.

La conclusione di Andrea Franceschi. "Accogliamo positivamente il chiarimento del Ministero dell’Interno che distingue correttamente bar e ristoranti dalle attività di spettacolo e contribuisce a un’applicazione equilibrata delle norme, senza penalizzare chi opera nel rispetto delle regole. Come associazione restiamo a disposizione delle imprese associate per fornire supporto tecnico-normativo e promuovere attività formative sul tema della sicurezza".

Sul tema dei locali di pubblico spettacolo interviene Gabriele Lo Cicero, coordinatore sindacale Confesercenti Pisa, che richiama le criticità legate alle procedure autorizzative e al ruolo delle CCVLPS: "Siamo i primi a pretendere il rispetto rigoroso di tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, senza eccezioni. Proprio per evitare che ci siano margini per aggirare le regole creando di fatto una concorrenza sleale verso coloro che rispettano alla virgola le regole. Per questo siamo favorevoli alle regole ferree, ma applicate in modo uniforme e trasparente, con un sistema che premi chi rispetta le norme e colpisca davvero chi opera fuori dalla legalità".

Fonte: Confesercenti Pisa