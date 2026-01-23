Confindustria, Bigazzi: "Rinvio dell'accordo Ue-Mercosur schiaffo alle imprese"

“Il rinvio dell'accordo Ue-Mercosur alla Corte Ue è uno schiaffo alla competitività del sistema Paese. E le imprese toscane lo guardano con estrema preoccupazione. Ha fatto bene il nostro presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini a sostenere con forza la necessità dell’applicazione immediata dell’accordo provvisorio”. Così il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi interviene sul voto per il rinvio dell'accordo Ue-Mercosur alla Corte Ue.

“In un momento di forte incertezza come quello attuale, che vede le imprese toscane ancora strozzate fra costi energetici fortemente più alti di altri Paesi europei, cambiamento dei consumi, tensioni internazionali, dazi e dollaro debole; accordi come questo sono nodali per tutelare e rafforzare anche il sistema produttivo toscano”, prosegue Bigazzi.

“La Toscana è da sempre una regione vocata all’export; e le nostre imprese guardano, con interesse, alle nuove opportunità di crescita che l’accordo potrebbe offrire per alcuni dei nostri settori strategici, come la stessa moda. Permetterebbe alle nostre imprese di ampliare i mercati di sbocco; sarebbe strategico in questo momento”.

“Si attui in via provvisoria, come già richiesto dai maggiori Stati industriali d’Europa – conclude Bigazzi – e, nel contempo, si prosegua nella ricerca di nuovi mercati potenziali per il nostro Paese, che ripeto, è il quarto Paese esportatore nel mondo”.

Fonte: CONFINDUSTRIA TOSCANA CENTRO E COSTA