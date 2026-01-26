Santa Croce sull'Arno omaggia il Brigadiere Capo QS Paonessa: una targa dal Sindaco Giannoni per il pensionamento

Un momento di profonda commozione e riconoscimento istituzionale ha avuto luogo questa mattina nella cornice della sala consiliare del Comune di Santa Croce sull’Arno. Il sindaco Roberto Giannoni ha voluto omaggiare ufficialmente il brigadiere capo qualifica speciale Giovanni Paonessa, figura storica della stazione santacrocese dell'Arma dei Carabinieri, in occasione del suo congedo per il raggiungimento dell'età pensionabile.

Il primo cittadino ha consegnato una targa celebrativa al Brigadiere Paonessa come segno di gratitudine per i lunghi anni di onorato servizio prestato a tutela della comunità locale. Durante la cerimonia, svoltasi alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione e delle forze dell'ordine, tra cui la maggiore Francesca Lico, il comandante Salvatore Serra, gli ex comandanti della stazione di Santa Croce Andrea Oteri e Michele Prencipe, oltre che dell’associazione nazionale carabinieri con il referente Gabriele Ruzzon e altri membri, Giannoni ha sottolineato l'alto valore umano e professionale del militare, diventato nel tempo un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza dei cittadini santacrocesi.

Il brigadiere capo qualifica speciale Giovanni Paonessa, in servizio presso la Stazione di Santa Croce sull'Arno dal 1° maggio 1986, nel corso della sua quasi quarantennale attività nel territorio, si è distinto per la sua disponibilità a risolvere i problemi della cittadinanza, guadagnandosi la stima e la fiducia dei cittadini di diverse generazioni e delle amministrazioni locali, che hanno sempre apprezzato il suo senso del dovere e la sua indiscussa valenza morale e civile.

Ha inoltre saputo costruire un rapporto profondo con la cittadinanza, distinguendosi non solo per i risultati operativi, ma anche per la sua sensibilità umana e la capacità di creare un legame autentico con la comunità. I suoi principali riconoscimenti includono encomi semplici concessi per operazioni di servizio relative a rapine a istituti di credito e furti di pellame pregiato, culminate nell'arresto degli autori e nel recupero di refurtiva e medaglie d'argento per anzianità di servizio, conferite dal Ministero della Difesa nel 2002 e nel 2010. Il 9 marzo 2016, Paonessa è intervenuto durante una rapina a mano armata in un supermercato locale, dove pur rimanendo ferito alla tempia dal calcio della pistola del rapinatore, ha dimostrato professionalità e un grande senso del dovere arrestando il malvivente senza usare la propria arma d'ordinanza per non mettere in pericolo i numerosi clienti presenti.

"La consegna di questa targa non è solo un atto formale, ma il sentito ringraziamento di un’intera comunità - ha dichiarato il Sindaco Roberto Giannoni - il Brigadiere Paonessa ha incarnato i valori di dedizione, spirito di sacrificio e vicinanza alla popolazione che contraddistinguono l'Arma. A lui va il nostro augurio per un futuro sereno, con la certezza che il legame con il nostro territorio resterà indissolubile".

Il brigadiere Paonessa, visibilmente emozionato, ha ringraziato l'amministrazione per il gesto di stima, ripercorrendo brevemente una carriera vissuta "in prima linea" e sempre al servizio delle istituzioni. Il passaggio al trattamento di quiescenza segna la fine di un percorso operativo esemplare, lasciando un'eredità di grande professionalità ai colleghi della stazione locale.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate