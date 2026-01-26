Sesa acquisisce il 100% di Base Digitale Group per 5,5 milioni

Sesa S.p.A. (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulting e Vertical Application per imprese e organizzazioni, quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per l’acquisizione del 7,14% del capitale di Base Digitale Group, detenuto dai managing partner Marco e Leonardo Bassilichi, raggiungendo così il 100% del capitale della società.

Nell’ambito dell’accordo, Leonardo Bassilichi, CEO e Managing Partner di Base Digitale Group, e Marco Bassilichi Vice Presidente e Managing Partner di Base Digitale Group, hanno assunto un impegno di lock-up sulle azioni SESA ricevute in concambio per un periodo di 3 anni, fatta eccezione per il trasferimento a società interamente controllate e che subentrino nel lock-up e alla società controllante di SESA, ITH S.p.A., a conferma del forte allineamento strategico e del commitment di lungo periodo del Management all’interno percorso di crescita del Gruppo Sesa.

Base Digitale Group, nata nel febbraio 2020, come nuovo settore del Gruppo SESA a seguito della business combination di SESA con l’iniziativa imprenditoriale di Marco e Leonardo Bassilichi, è operatore di riferimento in Italia nel settore Digital Platform, Vertical Applications e Business Services per il segmento financial services, con ricavi per circa Euro 180 milioni, 1.000 persone ed oltre 500 clienti nell’esercizio in chiusura al 30 aprile 2026 e l’obiettivo di raggiungere Euro 200 milioni di ricavi nell’esercizio al 30 aprile 2027.

L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo industriale di SESA, volto al rafforzamento delle proprie competenze distintive in ambito piattaforme digitali, applicazioni verticali e consulenza a supporto della trasformazione digitale di imprese e organizzazioni.

L’operazione prevede un corrispettivo complessivo pari a Euro 5.530 milioni, regolato mediante permuta di azioni SESA, per un totale di 60.438 azioni, valorizzate Euro 91,5 per azione, calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali dei 20 giorni di borsa aperta precedenti la sottoscrizione dell’accordo. Le azioni proprie a servizio dell’operazione sono già detenute da SESA a seguito del Buy Back effetuato negli ultimi mesi.

La valutazione di Base Digitale Group è coerente con i criteri generalmente adottati da SESA (EV determinato sulla base del criterio di 5x Ebitda).

Considerato che Marco Bassilichi è membro del consiglio di amministrazione di ITH S.p.A., società controllante di SESA e che Leonardo Bassilichi è Dirigente con Responsabilità Strategiche l’operazione è qualificabile come Operazione di Minore Rilevanza ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata da SESA e della normativa applicabile e prima della sottoscrizione dell’accordo è stato acquisito il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di SESA. L’esecuzione dell’operazione è prevista entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

“L’acquisizione del 100% di Base Digitale Group completa un percorso di forte crescita industriale: dalla sua costituzione nel 2020 ad oggi i ricavi di Base Digitale Group sono passati da 40 a circa 180 milioni di euro, confermando la validità della strategia ed il posizionamento distintivo sul mercato delle piattaforme digitali per l’industria dei financial services, caratterizzata da una crescente domanda di digitalizzazione. Ringraziamo per lo straordinario contributo tutte le persone di Base Digitale Group ed i managing partner Leonardo e Marco Bassilichi, a cui ci lega una comune di visione d’impresa e l’obiettivo di proseguire nel lungo termine il nostro percorso di crescita e creazione di valore”, ha affermato Alessandro Fabbroni, CEO Sesa.

“Questa operazione segna l’inizio di una nuova fase di un percorso imprenditoriale che ci ha visto crescere insieme a Sesa in modo continuo dal 2020 ad oggi, portando Base Digitale Group a diventare uno dei player di riferimento sul mercato dei financial services, caratterizzato da una forte evoluzione ed una crescente domanda di trasformazione digitale. Diventando azionisti di lungo termine di Sesa proseguiremo nella gestione di Base Digitale Group all’interno del Gruppo Sesa, rafforzando ulteriormente il percorso di crescita e la leadership di mercato di Base Digitale Group e le opportunità per le nostre persone ed i nostri clienti”, hanno commentato Leonardo Bassilichi, CEO di Base Digitale Group e Marco Bassilichi, Vice Presidente di Base Digitale Group.

