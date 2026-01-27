Giorno della Memoria: Santa Croce ricorda Arrigo Coen e Olga Galletti

Questa mattina, 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, l’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno ha deposto un mazzo di fiori al cippo davanti al municipio. La cerimonia ha commemorato due vittime dell’Olocausto catturate proprio a Santa Croce: Arrigo Coen e Olga Galletti.

Il sindaco Roberto Giannoni ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa. "Anche la nostra comunità ha purtroppo subito il sacrificio di due innocenti nella follia dello sterminio", ha ricordato il sindaco, evidenziando come oggi la comunità sia chiamata ad assumersi la responsabilità di commemorare quei milioni di persone uccise crudelmente più di 80 anni fa.

Alla celebrazione, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione (tra cui gli assessori Simone Balsanti, Renato Rusconi e Valentina Fanella e i consiglieri comunali Pieracci, Pratesi e Scaduto), hanno partecipato due classi delle scuole medie C. Banti e i rappresentanti delle associazioni che aderiscono al tavolo della memoria. Particolarmente toccante l'intervento del presidente dell'Anpi ed ex sindaco Osvaldo Ciaponi.

Davanti agli studenti, il Sindaco ha letto un brano tratto dal romanzo La Notte del premio Nobel 1986 Elie Wiesel, resoconto autobiografico della sua esperienza ad Auschwitz e Buchenwald: “Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha trasformato la mia vita in una lunga notte, sette volte maledetta e sette volte sigillata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini, i cui corpi vidi trasformarsi in ghirlande di fumo sotto un muto cielo blu. Mai dimenticherò quelle fiamme che consumavano la mia fede per sempre. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi privò, per tutta l'eternità, del desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima e trasformarono i miei sogni in polvere. Non dimenticherò mai queste cose, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai”.

L’amministrazione comunale ha invitato infine a riflettere sui temi dell’Olocausto, delle deportazioni, delle discriminazioni e della diversità, perché la memoria storica aiuti ad affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno