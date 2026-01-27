Montaione in lutto per la scomparsa di Gianfranco Zari, storico amministratore comunale

Cronaca Montaione
Condividi su:
Leggi su mobile

Gianfranco Zari, conosciuto da tutti come Ghiba, fu assessore comunale nelle giunte tra il 1980 e il 1990, segretario politico e rappresentante nella gestione della Cooperativa di consumo

La comunità di Montaione piange la scomparsa di Gianfranco Zari, conosciuto da tutti come Ghiba, già assessore comunale e figura storica dell’amministrazione locale negli anni Ottanta. Zari è morto nei giorni scorsi.

A ricordarlo è Rino Salvestrini, ex sindaco di Montaione dal 1980 al 1995, che ha affidato il proprio saluto a una testimonianza personale sui canali social: "Anche tu hai lasciato questo mondo, eppure pochi giorni prima non mi sembravi molto grave, ma la morte non rispetta orari". Zari fu assessore comunale nelle giunte tra il 1980 e il 1990: "Un altro bravo assessore comunale, sui quali contai molto quando fui sindaco, se ne è andato".

Zari fu anche segretario politico e rappresentante nella gestione della Cooperativa di consumo, come volontario: "Non sei costato niente a nessuno, sei stato un puro volontario", si legge nel messaggio. "Riposa in pace, non hai niente da rimproverarti e molti ti devono ringraziare e più di tutti io".

Cordoglio è stato espresso anche dall’attuale sindaco Paolo Pomponi, che ha sottolineato il legame profondo tra Zari e la comunità: "Un montaionese conosciuto e apprezzato da moltissimi. Quella di Rino è una testimonianza che ha voluto sottolineare l’impegno politico, sociale e nell’amministrazione comunale di Gianfranco".

Il primo cittadino ha poi aggiunto un ricordo personale: "Porterò con me ricordi piacevolissimi di Gianfranco, amico di mio babbo, uomo di una brillantezza ed ironia particolari. Quante risate ho fatto con lui, in paese ma anche in estate quando ci trovavamo in spiaggia a San Vincenzo. Purtroppo la nostra comunità da oggi sarà più povera. Gianfranco salutami babbo e fatevi due risate come ai vecchi tempi"

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Cronaca
6 Gennaio 2026

Neve nell'Empolese Valdelsa: mezzi spargisale e eventi annullati. Cade albero a Montespertoli

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più [...]

Montaione
Cronaca
26 Dicembre 2025

Lutto per la scomparsa di un ristoratore di Montaione, sindaco Pomponi: "Un amico per molti di noi"

Montaione piange la prematura scomparsa di Stefano Fiaschetti, montaionese molto conosciuto sul territorio. Ristoratore, con esperienze in cucine di diversi locali, a breve avrebbe compiuto sessant'anni e da qualche mese [...]

Castelfiorentino
Cronaca
14 Dicembre 2025

Salvataggio a lieto fine: cane da caccia recuperato dai Vigili del fuoco a Montaione

Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono stati protagonisti di un delicato intervento di salvataggio nel comune di Montaione. L’operazione si [...]



Tutte le notizie di Montaione

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina