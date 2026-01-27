Montaione in lutto per la scomparsa di Gianfranco Zari, storico amministratore comunale

La comunità di Montaione piange la scomparsa di Gianfranco Zari, conosciuto da tutti come Ghiba, già assessore comunale e figura storica dell’amministrazione locale negli anni Ottanta. Zari è morto nei giorni scorsi.

A ricordarlo è Rino Salvestrini, ex sindaco di Montaione dal 1980 al 1995, che ha affidato il proprio saluto a una testimonianza personale sui canali social: "Anche tu hai lasciato questo mondo, eppure pochi giorni prima non mi sembravi molto grave, ma la morte non rispetta orari". Zari fu assessore comunale nelle giunte tra il 1980 e il 1990: "Un altro bravo assessore comunale, sui quali contai molto quando fui sindaco, se ne è andato".

Zari fu anche segretario politico e rappresentante nella gestione della Cooperativa di consumo, come volontario: "Non sei costato niente a nessuno, sei stato un puro volontario", si legge nel messaggio. "Riposa in pace, non hai niente da rimproverarti e molti ti devono ringraziare e più di tutti io".

Cordoglio è stato espresso anche dall’attuale sindaco Paolo Pomponi, che ha sottolineato il legame profondo tra Zari e la comunità: "Un montaionese conosciuto e apprezzato da moltissimi. Quella di Rino è una testimonianza che ha voluto sottolineare l’impegno politico, sociale e nell’amministrazione comunale di Gianfranco".

Il primo cittadino ha poi aggiunto un ricordo personale: "Porterò con me ricordi piacevolissimi di Gianfranco, amico di mio babbo, uomo di una brillantezza ed ironia particolari. Quante risate ho fatto con lui, in paese ma anche in estate quando ci trovavamo in spiaggia a San Vincenzo. Purtroppo la nostra comunità da oggi sarà più povera. Gianfranco salutami babbo e fatevi due risate come ai vecchi tempi"

