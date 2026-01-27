Torna la Runforlove 2026, la corsa solidale della Fondazione Meyer

Torna anche per il 2026 la corsa di San Valentino organizzata dalla Fondazione Meyer: i proventi delle iscrizioni verranno, anche stavolta, destinati al sostegno del progetto Play Therapy a favore dei piccoli pazienti del nostro ospedale.

La formula è sempre la stessa, in modalità virtual: si corre dove si vuole, con chi si vuole, quando si vuole nei giorni compresi tra venerdì 13 e domenica 15 febbraio 2026. L'importante è farlo in coppia o con la persona alla quale si vuole più bene. Quindi via libera a tutti gli “amori”: quello tra migliori amici, tra compagni di allenamento, tra colleghi, nipoti e zii, coniugi, fidanzati.

Dopo il rosa dello scorso anno, la novità per questa edizione 2026 è l’arancione fluo che caratterizza la nuova t-shirt tecnica, sempre offerta da Guess Foundation. Per chi lo volesse, è possibile richiedere anche un comodo scaldacollo tecnico personalizzato Runformeyer.

Questa iniziativa solidaristica è cresciuta negli anni: nel 2025 ha registrato oltre 3.700 partecipanti.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo: basta correre 9 chilometri in due. Non ci sono limiti di tempo o di orario: l’importante è che i runner che compongono la coppia percorrano 4,5 chilometri a testa. I componenti della squadra possono correre insieme oppure separati, l’unica regola da rispettare è quella di completare il chilometraggio previsto in una delle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 febbraio.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 di domenica 15 febbraio: è richiesta una donazione di almeno 9 euro a persona (18 euro a coppia). Con una donazione di 5 euro si potrà ricevere direttamente a casa - tramite corriere - la nuova maglia tecnica #RUNFORMEYER 2026 grazie a Guess Foundation. Info e iscrizioni www.runformeyer.it

Come partecipare alla premiazione

Per accedere ai risultati ufficiali e dimostrare così di essere due veri Runformeyer è necessario e sufficiente rilevare il tempo di ciascun runner con un qualunque dispositivo (Garmin, Adidas run, Strava, ecc.), fare screenshot o foto di ciascun dispositivo e caricare le immagini sul sito runformeyer.it. Il link per l’upload delle immagini vi sarà inviato all’email indicata in fase di iscrizione.

Classifica e premiazioni

Come in ogni corsa, anche alla #RUNFORMEYER #RUNFORLOVE è prevista una classifica generale con relative premiazioni.

Il tempo di percorrenza della squadra sarà la sommatoria del tempo impiegato dai due runner per coprire la distanza di 4,5 chilometri a testa. Per partecipare alla classifica sarà necessario inviare - entro la mezzanotte del 16 febbraio - lo screenshot o la foto della distanza e del tempo impiegato: i partecipanti riceveranno il link via mail il giorno prima della partenza. Lunedì 16 febbraio saranno pubblicati i risultati ufficiali sulla pagina Facebook #runformeyer e su www.runformeyer.it.

Nessuna preoccupazione per la performance: oltre alla categoria dei runners più veloci, c’è anche quella dei gruppi di amici, associazioni o aziende che hanno iscritto il maggior numero di squadre. Tra le novità di questa edizione, premio "coppie più affiatate", dedicato alle coppie che si conoscono da molti anni e il premio "coppie più esperte", che sarà assegnato dopo aver sommato gli anni della coppia. Sono infine previste menzioni speciali a sorpresa. E tutti gli iscritti che lo vorranno potranno inviare i propri selfie, che - come da tradizione - saranno pubblicati sul sito.

Il progetto Play Therapy

Come sempre, #RunforMeyer #RunforLove contribuirà a sostenere la Play therapy, una cura speciale che cerca di restituire ai bambini e alle loro famiglie un po’ di serenità anche nel momento del ricovero. Il progetto porta al Meyer il gioco, la lettura, la musica, l’allegria dei clown e dei quattro zampe. Ma sono tanti i progetti che aiutano i bambini a rimanere tali anche durante la malattia.

Nella Pet therapy, i protagonisti sono dei dolcissimi e professionali cagnolini che, insieme ai loro conduttori, portano allegria e gioia ai piccoli bambini ricoverati in tutto l’Ospedale.

I clown in corsia portano sorrisi e risate nei reparti e al Pronto soccorso: gli scherzi e le battute di questi professionisti del divertimento sono le medicine migliori per scacciare noia e paura. Le tecniche e il repertorio di questi professionisti tengono conto del luogo in cui operano, delle circostanze, delle condizioni dei bambini, coinvolgendo nel loro gioco anche genitori, visitatori e operatori dell’Ospedale, che talvolta affiancano durante procedure dolorose e complicate. Tra i luoghi più amati dai bambini c’è senz’altro la Ludobiblio, uno spazio accogliente e colorato aperto a tutti i piccoli, sia ricoverati che di passaggio per visite o controlli. In questa stanza piena di luce e di laboratori si può giocare, prendere giochi in prestito, ricevere visite di fratellini e amici, assistere a spettacoli, partecipare a feste e a laboratori creativi.

Meyermusica propone la musica in modo originale e creativo in ogni reparto e nei luoghi collettivi dell’Ospedale, coinvolgendo bambini, genitori, operatori e visitatori, creando un ambiente sonoro accattivante e agendo in modo positivo sugli stati di tensione e di stress.

Fonte: Ufficio Stampa Meyer