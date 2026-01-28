Anagrafe aperta anche il sabato mattina a Santa Croce per la CIE

L'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno introduce un nuovo servizio a vantaggio dei cittadini: l'apertura in via del tutto straordinaria dell'ufficio anagrafe ogni sabato mattina, fascia oraria tradizionalmente dedicata alla chiusura.

L'iniziativa nasce per agevolare il rinnovo della carta d’identità elettronica per chi possiede ancora il modello cartaceo, che cesserà di essere definitivamente valida a livello nazionale ed europeo dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza indicata sul documento.

L'amministrazione ha infatti intercettato la necessità di prevenire i futuri disagi legati alla scadenza definitiva della carta d'Identità cartacea, agendo d’anticipo per garantire ai residenti un servizio in più libero dai vincoli dei classici orari lavorativi settimanali.

Il servizio aggiuntivo del sabato mattina si affianca agli orari consueti dell'ufficio. Per accedere al servizio ed effettuare il rinnovo, al costo di 22 euro e disponibile per il pagamento elettronico tramite bancomat, è necessario soltanto portare la vecchia carta d’identità cartacea. La fotografia potrà essere scattata direttamente allo sportello al momento della richiesta.

Il servizio, che partirà dal prossimo sabato 31 gennaio 2026, avrà come fascia di apertura straordinaria l’orario 9:00 - 12:00 e non sarà necessaria la prenotazione per l’appuntamento.

Il comune invita pertanto i cittadini in possesso di un documento cartaceo a programmare per tempo la sostituzione con la versione elettronica, più sicura e a norma con le direttive europee.

Per maggiori informazioni, i cittadini possono consultare la sezione dedicata alla carta d'identità elettronica sul sito ufficiale del comune di Santa Croce sull'Arno.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno