Rottamazione-quinquies: attivo lo sportello del Movimento Consumatori di Santa Croce sull’Arno

Il Movimento Consumatori di Santa Croce sull’Arno informa i cittadini della nuova "Rottamazione-quinquies" (Legge n. 199/2025), un'importante opportunità per estinguere i debiti con l'Agente della riscossione. Il termine ultimo per presentare la domanda di adesione è il 30 aprile 2026. Per la procedura online è necessario essere in possesso di SPID.
La misura consente di saldare i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di procedura, con l'azzeramento di sanzioni, interessi e aggio.
Rientrano nella sanatoria i debiti da controlli automatici (Agenzia Entrate), contributi INPS (esclusi quelli da accertamento) e multe stradali emesse da organi statali (per queste ultime, lo stralcio riguarda solo interessi e aggio). Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni.
Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o a rate (fino a 54 rate bimestrali).
Per assistere i cittadini nella procedura e per una valutazione completa della situazione debitoria (incluse rateizzazioni o procedure di sovraindebitamento), il Movimento Consumatori ha attivato uno sportello dedicato.
Lo sportello è attivo il Martedì e Giovedì, dalle 15:30 alle 19:30.
È consigliabile fissare previamente un appuntamento.
Previo contatto, è possibile concordare appuntamenti anche al di fuori degli orari indicati.
Info
Indirizzo: Corso Mazzini n. 53 - Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel: 0571/1720378
Cell: 3347415895
Email: movimentoconsumatorisantacroce@gmail.com
Fonte: Sportello Santa Croce sull’Arno - Movimento Consumatori APS
