Convocato il Consiglio comunale a Certaldo

Il Consiglio Comunale è convocato alle ore 18:30 in prima convocazione e alle ore 18:45 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare del Comune, in Piazza Giovanni Boccaccio n. 13.

I punti all’ordine del giorno saranno i seguenti:

comunicazioni del Sindaco;

comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale straordinario del 20 dicembre 2025;

variazioni al Bilancio preventivo 2026–2028, per aggiornare la programmazione economica del Comune;

Piano Strutturale Intercomunale (PSI): esame delle osservazioni pervenute, approvazione delle controdeduzioni e riadozione parziale del piano, con particolare riferimento all’area “Gamb.2 – Bagni di Mommialla” nel Comune di Gambassi Terme;

discussione di un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Più Certaldo sull’impegno per la certezza della pena e sul sostegno alle Forze dell’Ordine;

discussione di una mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Sarà Certaldo e Alleanza Verdi Sinistra per l’adesione al progetto regionale “Cari Genitori – La Partita Applaudita”, che promuove i valori del rispetto, del fair play e dell’educazione nello sport giovanile.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa