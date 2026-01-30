Da giorni ricerche per un uomo nella zona del torrente Marina a Calenzano

Proseguono senza esito le ricerche di un uomo disperso nel comune di Calenzano, iniziate nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio nella zona del torrente Marina. Fin dalle prime ore sono state attivate le squadre di terra e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle perlustrazioni lungo l’area interessata.

A supporto delle operazioni è stato impiegato anche l’elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, che ha effettuato un primo sorvolo della zona. Successivamente sono intervenuti anche i mezzi del nucleo SAPR Toscana, con l’utilizzo di droni dotati di termocamere e camere ottiche per ampliare il raggio di ricerca.

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte, con il contributo delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle attività di ricerca in superficie. Nel giorno successivo le ricerche sono continuate con squadre di terra e ulteriori sorvoli con droni, compresi voli pianificati per la fotogrammetria.

Le immagini raccolte sono state successivamente elaborate attraverso software di riconoscimento dei colori, al fine di individuare eventuali elementi utili alle operazioni. Anche nella giornata odierna le ricerche sono proseguite con le stesse modalità operative.

Con l’attivazione del piano prefettizio, sono state mobilitate anche risorse del volontariato, impiegate nella formazione di squadre di ricerca coordinate dall’Unità di Comando Locale, con il supporto di personale specializzato nella pianificazione e gestione delle ricerche e degli operatori TAS – Topografia Applicata al Soccorso.

Al momento tutte le ricerche hanno dato esito negativo. Le operazioni proseguiranno in attesa di nuovi sviluppi.

Da ieri sono in corso anche le ricerche di un altro uomo a Empoli, lungo le sponde dell'Arno.

