Comune di Santa Croce e scuola presentano nuovo piano formativo tra memoria e inclusione

Una collaborazione, ormai consolidata negli anni, tra l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo, basata sulla condivisione di obiettivi educativi, sul sostegno reciproco e sul comune impegno nel potenziamento dell’offerta formativa.

"La scuola è uno dei pilastri della nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Roberto Giannoni - come amministrazione investiamo in progetti educativi che parlano di benessere, cittadinanza, memoria e inclusione. Il lavoro con l’Istituto Comprensivo è un esempio concreto di come le istituzioni possano costruire insieme percorsi significativi per bambini e ragazzi".

Tra i principali ambiti di intervento presentati figurano i progetti di educazione alimentare, considerati strategici per una crescita sana e consapevole.

Un percorso che comprende varie iniziative, tra cui la colazione a scuola e la frutta a merenda per l’infanzia e la primaria; gli attesi laboratori dell’amaretto, realizzati per l’infanzia presso la rsa Meacci insieme ai suoi ospiti e per la primaria presso la cucina scolastica centralizzata; il laboratorio del gusto per la primaria, e infine l’iniziativa “Il Piatto della Mamma”, prevista per il mese di maggio, che vedrà il coinvolgimento attivo di bambini, insegnanti e famiglie.

"L’educazione alimentare è un tema centrale, perché parla di salute, di cura e di relazione - ha sottolineato l’assessore ai servizi educativi Valentina Fanella - il piatto della mamma è il momento in cui questo percorso si apre alla comunità e alle famiglie, restituendo il valore educativo del lavoro svolto a scuola".

Oltre ai progetti di educazione alimentare, l’amministrazione comunale ha proposto e inserito nel piano numerosi altri percorsi, anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio, “Amici per la pelle” in collaborazione con Unic, l’educazione stradale, “Leggere Per” e il laboratorio di scrittura creativa, il progetto di educazione alla Costituzione “Dino va in città” e il progetto memoria per le classi terze della scuola secondaria, articolato in una serie di incontri propedeutici alla partecipazione al pellegrinaggio ai campi di sterminio.

Nel piano presente anche il progetto “Tutti in Comune”, orientato alla conoscenza dei meccanismi amministrativi e istituzionali e alla costruzione di pratiche di cittadinanza attiva e “1xTUTTI, TUTTIx1”, rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di facilitare le relazioni, la costruzione di gruppi classe positivi ed equilibrati e la promozione di relazioni ecologiche.

Il Dirigente Scolastico Sandro Sodini ha evidenziato il valore educativo complessivo delle proposte: "I progetti presentati arricchiscono in modo significativo il ptof e offrono alle scuole strumenti concreti per lavorare su competenze fondamentali: la cittadinanza, la memoria, le relazioni, il benessere e l’inclusione. La collaborazione con il comune è un elemento strutturale del nostro progetto educativo".

Un ruolo importante verrà svolto anche dall’Hub intercultura, attraverso il quale è stato proposto il progetto intercultura, un intervento programmato con le insegnanti delle scuole primarie e secondarie, finalizzato a facilitare l’apprendimento e il potenziamento delle competenze in lingua italiana per studenti di recente arrivo o con competenze linguistiche in fase di consolidamento. Sempre tramite l’Hub, sono previsti incontri di formazione per le insegnanti dell’istituto comprensivo, con relatori di rilevanza nazionale in ambito didattico ed educativo.

L’istituto comprensivo aderisce e partecipa attivamente anche a molteplici iniziative promosse dall’amministrazione comunale e rivolte agli studenti, tra cui la preparazione degli addobbi e l’allestimento dell’albero di Natale, in collaborazione con Unicef, i canti di Natale a Santa Croce sull’Arno e a Staffoli, la partecipazione alle iniziative del tavolo della memoria, con particolare riferimento al 3 ottobre, la Giornata in memoria delle vittime delle migrazioni, al 27 gennaio giornata della memoria e alla restituzione del pellegrinaggio ai campi di sterminio prevista per maggio 2026, la “Festa dello Sport - Scuola in Movimento” per le scuole primarie e i “Giochi Santacrocesi 2.0” per le scuole secondarie di primo grado.

Quest’anno l’Amministrazione Comunale sostiene la scuola anche in una funzione prettamente organizzativa attraverso un aiuto per la sorveglianza nelle scuole con carenza di personale ATA grazie ai volontari dell’Associazione Auser di Santa Croce sull’Arno.

Esempio di una volontà condivisa di proseguire lungo un percorso di collaborazione stabile e continuativa tra Comune e Istituto Comprensivo, nella convinzione che l’educazione sia una responsabilità collettiva e un investimento sul futuro della comunità.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

