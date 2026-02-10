Un dialogo tra cultura, impresa e visione internazionale prende forma a Vinci, città natale di Leonardo da Vinci. Qui si è svolto l’evento B2B Italia–Cina dedicato alla presentazione del

Salotto Italia–Cina, piattaforma permanente di cooperazione culturale ed economica tra i due Paesi, pensata per accompagnare nel tempo la presenza italiana nel mercato cinese.

L’iniziativa, promossa ed organizzata dal Consorzio Leonardo da Vinci Worldwide (Stefania Tielli, Stefano Spinelli, Roberto Neri e Michele Antonelli, i quattro soci fondatori) in collaborazione con il Salotto Italia–Cina, si è svolta all’interno del suggestivo spazio Leonardo Wine Genius, di proprietà del gruppo Caviro S.p.A., con il patrocinio del Comune di Vinci e della Regione Toscana.

Il Consorzio, incaricato dal Salotto Italia–Cina della selezione delle aziende partecipanti e del ruolo esclusivo di ponte tra l’Italia e la Cina, ha dato vita a un importante momento di confronto tra istituzioni e imprese, caratterizzato da una forte proiezione internazionale.

Interventi istituzionali e culturali

La scelta di Vinci come sede dell’evento ha conferito un alto valore simbolico all’incontro, collegando il progetto a un territorio che incarna da secoli il dialogo tra sapere, creatività e innovazione.

Ad aprire l’evento è stata Stefania Tielli, Presidente del Consorzio Leonardo da Vinci Worldwide, che ha sottolineato come l’iniziativa si inserisca in un più ampio percorso di valorizzazione territoriale e culturale, capace di connettere in modo naturale Vinci, Leonardo da Vinci e le eccellenze italiane.

"L’obiettivo è offrire alle imprese un contesto serio e istituzionale – ha dichiarato – in grado di raccontare il Made in Italy in maniera autentica e coerente, all’interno di una visione internazionale orientata al lungo periodo. Accanto all’export dei prodotti e delle eccellenze, siamo pronti a sviluppare un forte incoming, accogliendo turisti attenti alla qualità dei territori e delle produzioni".

Un progetto che si traduce in esperienze autentiche e immersive, costruite insieme alle aziende consorziate e con il supporto di storici: degustazioni guidate, narrazioni sulle origini dei prodotti, ricette e corsi di cucina rinascimentale, fino a tour nei borghi in costume storico. Percorsi in cui il gusto si intreccia con il racconto e la storia prende vita attraverso sapori e tradizioni tramandate nel tempo. È fondamentale trasmettere che proprio in questo territorio ha avuto ORIGINE il Genio Leonardo da Vinci.

Dopo la presentazione della squadra del Consorzio, è intervenuto il Sindaco di Vinci, Daniele Vanni, che ha dichiarato: "Leonardo da Vinci non appartiene solo a Vinci o all’Italia, ma al mondo intero. Il Museo permanente dedicato a Leonardo che stanno realizzando a Sanya, sull’Isola di Hainan, testimonia la forza universale del suo genio e rappresenta un importante ponte culturale tra Italia e Cina. Sabato mattina ho salutato con piacere il Console Cinese e i rappresentanti di Hainan, sottolineando l'importanza che all’interno del museo sia stato pensato uno spazio per promuovere Vinci e i nostri prodotti locali, espressione autentica della nostra storia e delle nostre tradizioni. Un sentito ringraziamento al Consorzio Leonardo da Vinci Worldwide, alla Comunità Cinese e agli ideatori del Progetto Salotto Italia–Cina / La Bottega Toscana – Isola di Hainan. Che da questo dialogo possano nascere nuove idee, collaborazioni e prospettive condivise".

È seguito il saluto del Console Generale Aggiunto della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, Guan Zhongqi, che ha richiamato l’importanza della cooperazione culturale ed economica come fondamento di relazioni solide e durature tra Italia e Cina.

In collegamento dalla Cina è intervenuto Wang Yuyuan, Vice Presidente del CCPIT di Hainan (China Council for the Promotion of International Trade), illustrando il ruolo strategico di Hainan e di Sanya come piattaforma avanzata di apertura economica e cooperazione internazionale, sempre più centrale nelle dinamiche di scambio tra Europa e Asia.

Durante l’evento, un emozionante “Leonardo da Vinci”, interpretato da Adriano Croccolo, ha riportato il pubblico indietro nel tempo, raccontando l’infanzia del Genio e creando un momento di grande suggestione e coinvolgimento.

Salotto Italia–Cina e La Bottega Toscana

Il momento centrale della giornata è stato dedicato alla presentazione del Salotto Italia–Cina, già operativo a Sanya, nel contesto del Free Trade Port di Hainan. A illustrarne la visione è stato Eugenio Lanzetta, Presidente del Salotto Italia–Cina: "Il Salotto Italia–Cina nasce come piattaforma permanente, non come iniziativa episodica. Presentarlo a Vinci, città simbolo del dialogo tra sapere, creatività e innovazione, significa ribadire una visione di cooperazione strutturata tra Italia e Cina, pensata per accompagnare nel tempo imprese e territori all’interno di un ecosistema già operativo a Sanya".

A completamento del modello è stata presentata La Bottega Toscana, format integrato del Salotto Italia–Cina dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e dei territori italiani, illustrato da Francesco Sorelli, ambasciatore della cultura del vino e della civiltà italiana e curatore del progetto. Il format è pensato per portare in Cina non solo prodotti, ma anche storie, identità e saper fare italiano.

Prossime iniziative e missioni internazionali

Nel corso dell’iniziativa è stata inoltre annunciata una prossima missione sull’isola di Hainan, realizzata in collaborazione con Hainan Airlines, compagnia di bandiera cinese presente all’evento. La missione, prevista per la metà di aprile, si svolgerà in occasione del China International Consumer Products Expo di Haikou e sarà organizzata dall’agenzia di viaggi Da Vi Travels, fondata da Stefania Tielli.

Dal 13 al 18 aprile 2026, si segnala inoltre che Il Salotto Italia-Cina / La Bottega Toscana sarà incaricato della gestione del Padiglione Italia, un riconoscimento prestigioso e selettivo che conferma il ruolo strategico del progetto nelle relazioni istituzionali e commerciali tra Italia e Cina.

Con la presenza di oltre 30 aziende d’eccellenza, l’evento ha offerto una degustazione immersiva di altissimo profilo, concepita come un’esperienza esclusiva e curata in ogni dettaglio. Non una semplice presentazione di prodotti, ma un viaggio sensoriale raffinato, in cui qualità, artigianalità e patrimonio culturale si sono fusi in una narrazione coerente e di grande valore.

Un format pensato come esperienza culturale e sensoriale d’élite, non come semplice prodotto da esportare, dove il Made in Italy non è consumo, ma esperienza, relazione e posizionamento. La stessa immersione degustativa che si intende proporre ai clienti più esigenti di Sanya, in un contesto internazionale d’élite, capace di intercettare investitori, buyer e operatori di fascia premium, alla ricerca di autenticità, esclusività e contenuti culturali distintivi.

Ringraziamenti e partner

A nome del Consorzio Leonardo da Vinci Worldwide, si desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Toscana e al Comune di Vinci per il patrocinio concesso, e in particolare al Sindaco Daniele Vanni per la disponibilità, la visione istituzionale e il costante sostegno nel valorizzare il territorio di Vinci come luogo di dialogo internazionale.

Un ringraziamento va inoltre a:

• Alle oltre 30 Aziende che hanno partecipato

• Eugenio Lanzetta, Direttore Artistico del Museo Leonardo da Vinci di Sanya e co-proprietario con Lisa Hu, del Salotto Italia–Cina / La Bottega Toscana di Sanya, partner del Consorzio;

• Francesco Sorelli, figura chiave nel mondo del vino italiano;

• Gabriele Niccolai, titolare del Museo Leonardo da Vinci di Firenze;

• Sara Taglialagamba, storica dell’arte e studiosa di Leonardo da Vinci;

• Avv. Marika Bruni

• Matteo Prandi, International Investment, Ambassador del Consorzio LdVWW;

• Simone Bartolini e Luca Lullo, per il supporto professionale e strategico allo sviluppo delle relazioni internazionali e dei progetti del Consorzio.

Fonte: Consorzio Leonardo da Vinci Worldwide - Ufficio stampa

