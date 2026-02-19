Cantiere in piazzetta Santa Cristiana a Santa Croce: "Nuova pagina di civiltà"

Il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Abitative a Santa Croce sull'Arno, Sonia Boldrini, comunica:

Con l’apertura del cantiere in Piazzetta Santa Cristiana, Santa Croce sull’Arno scrive una nuova pagina di civiltà. L’edificio comunale, che per troppo tempo è stato teatro di abusi abitativi e occupazioni improprie senza mai offrire una risposta reale ai bisogni del territorio, viene finalmente restituito alla cittadinanza.

Grazie alla sinergia con la SdS Empolese Valdarno Valdelsa e ai fondi PNRR, l’immobile si trasforma in un polo di residenze per l'autonomia di anziani e persone con disabilità.

"Questo progetto ci onora profondamente perché curiamo una ferita del passato. Per anni questi locali sono rimasti aperti senza una funzione utile, preda di abusi che non facevano onore alla nostra città. Oggi, invece, rispondiamo con i fatti alle comunità fragili che abbiamo il dovere di proteggere. È un passo storico: Santa Croce spalanca finalmente le porte a chi ha più bisogno."

I lavori, che prevedono la domotica assistita e l'abbattimento totale delle barriere architettoniche, trasformeranno lo stabile in una "casa intelligente" capace di garantire protezione e indipendenza. Il termine ultimo per la consegna dell'opera è fissato per il 30 giugno 2026.

"Passiamo dalle parole ai fatti, dalla gestione di un'emergenza alla creazione di una comunità solidale. Restituire legalità e dignità a questo spazio è il miglior servizio che potevamo rendere ai nostri cittadini."

