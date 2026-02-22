Il Gialloblu cade a Pisa 59-51: secondo ko di fila per Castelfiorentino

Seconda, amara, sconfitta in sette giorni per il Gialloblu Castelfiorentino, che cade a Pisa 59-51 senza dunque riuscire a riscattare il -2 subito nel match di andata. Un ko doppiamente pesante perché arriva contro una diretta concorrente, e per di più nella gara che doveva servire innanzitutto a rialzarsi dopo la debacle casalinga subita per mano della Polisportiva Chimenti.

Botta e risposta negli scambi iniziali, con la prima frazione che si chiude sul 14-13. Nel secondo quarto le gialloblu prendono il controllo toccando il +4 all’intervallo lungo (25-29), ma nella ripresa Pisa piazza il contro break che permette alle locali di andare all’ultimo riposo con la testa avanti. Ed è proprio qui che l’inerzia di una gara fino a questo momento equilibratissima inizia a pendere dalla parte della squadra di casa, che negli ultimi giri di lancette allunga e mette definitivamente le mani sulla sfida.

Prossimo impegno giovedì 5 marzo alle 21:15 sul parquet della Virtus Siena.

PALL. FEMMINILE PISA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 59-51

Tabellino: Bellantoni 15, Bandinelli 2, Fiaschi 2, Baldinotti 12, L’Ala 7, Banchelli 8, Dani 2, Calugi 2, Ancillotti 1, Moustakalle, De Felice, Samoylych. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Caggiano.

Parziali: 14-13, 25-29 (11-16), 45-43 (20-14), 59-51 (14-8)

Arbitro: Contu di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate