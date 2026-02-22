Trasferta vittoriosa per l'Use Rosa Scotti: finisce 51-59 con Moncalieri

Difensivamente un altro capolavoro. Ancora e sempre questa la chiave con la quale l’Use Rosa Scotti espugna Moncalieri per 51-59, mettendo il motore in folle per godersi la sosta ben sapendo che un altro passo verso i playoff è fatto. Gli 8 punti subiti nel secondo parziale sono la fotografia che resta della partita che poi la squadra è brava a gestire con autorevolezza chiudendola nel finale con un parziale di 0-6 nel momento in cui le padrone di casa cercano di rientrare. È l’ennesima prova di maturità delle ragazze di coach Cioni che inaugurano il mini-ciclo di tre partite a giro per l’Italia nel modo migliore.

La Scotti parte 4-7 con Lussignoli prima di subire il ritorno delle padrone di casa: 8-7. Ianezic si mette in partita da 3 (8-10) con le due squadre che viaggiano a ritmi alti ma con poca precisione al tiro (per la Scotti 25% dal campo). Al 10’ siamo 13-13 e Vente nel pitturato muove il suo tabellino per quello che resta il solo canestro di entrambe le squadre nei primi 3 minuti. Quando Vente segna ancora, Moncalieri, che deve ancora fare i primi punti della seconda frazione, si rifugia nel timeout. Antonini appoggia in transizione il 13-19 (parziale di 0-6) e Ianezic la segue dall’arco: 13-22 e parziale di 0-9. A segno le padrone di casa che provano a rientrare, tentativo respinto da Vente, Rylichova ed ancora Ianezic, al terzo cesto dalla lunga su quattro tentativi: 18-29. Ruffini va in lunetta e non sbaglia (18-31) e la Scotti cerca di tenere a distanza le piemontesi, cosa che riesce bene: 21-32 a metà e parziale da 8-19. La rabbia con cui Obaseki agguanta un rimbalzo fa capire che Moncalieri ha la faccia cattiva, tanto che non a caso mette un parziale di 4-0 a cui Lussignoli replica dall’arco: 25-35. Ruffini commette il terzo fallo ma l’Use Rosa tiene botta mantenendo in doppia cifra il vantaggio, anche perché Moncalieri continua a litigare con le triple. La frazione si chiude con Ndiaye e Manetti a segno per il 35-48. Dopo due minuti il primo canestro delle piemontesi che cercano energia anche da un antisportivo a Ianezic: 39-48. Qualcosa scricchiola. Ndiaye commette il quarto fallo che è poi anche il quarto di squadra dopo appena due minuti e mezzo, la Scotti commette un’infrazione da 24 secondi, Moncalieri mette il 40-48 ed a quel punto ecco Rylichova per la sua seconda, pesantissima tripla della serata: ossigeno e più 11 a metà: 40-51. Gli scricchiolii nessuno li sente più, anche se c’è ancora da soffrire perché al 7’ sono 6 i punti che separano le squadre. Ruffini conclude una splendida azione corale col 45-53, Moncalieri perde palla e Rylichova non sbaglia: ancora più 10, 45-55. Un’altra persa delle padrone di casa che Ruffini, ancora e sempre lei, punisce: parziale di 0-6 e 45-57 a 90 secondi dalla sirena. La chiude di fatto il 47-59 a firma Lussignoli prima del 51-59 finale. Se ne riparla il 7 marzo a Torino, buon riposo Scotti.

51-59

TECNO ENGINEERING MONCALIERI

Pellegrini 13, Olajide 5, Grosso 7, Colli 3, Obaseki 9, Lo Re, Corgnati 3, Gesuele 9, Pieroni ne, Salvini 2, Bifano. All. Lanzano (ass. Sciannimanico/Avagnina)

USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 12, Ianezic 9, Antonini 2, Vente 8, Rylichova 10, Ruffini 8, Logoh 2, Ndiaye 3, Casini 1, Manetti 4. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Spinelli e Petruzzi di Cantù

Parziali: 13-13, 21-32 (8-19), 35-48 (14-16), 51-59 (16-11)

