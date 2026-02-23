Controlli nel Pisano: 8 denunce tra guida in stato di ebbrezza e porto di armi

Otto persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e possesso ingiustificato di armi. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nell’ultima settimana dai carabinieri del Comando provinciale di Pisa, in linea con le determinazioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica in Prefettura.

A Pontedera, un uomo è stato denunciato dall’Aliquota Radiomobile dopo essere stato sorpreso alla guida di un motociclo lungo la via Tosco Romagnola senza aver mai conseguito la patente, con l’aggravante della recidiva nel biennio.

Tra Pisa e Volterra, tre conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: i controlli con etilometro hanno rilevato tassi alcolemici fino a 2,17 g/l e 0,93 g/l in via del Nugolaio a Pisa e 1,59 g/l in località Saline di Volterra. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente.

Numerosi anche i sequestri di armi bianche e oggetti atti ad offendere. A Pisa, in due distinti interventi, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico di 22 centimetri e un tirapugni occultati sotto i sedili di un’auto, oltre a una chiave a bussola di 28 centimetri utilizzata impropriamente come oggetto contundente.

A Santa Croce sull'Arno, durante un controllo mattutino, è stata trovata in un’auto una mazza da baseball in metallo lunga 60 centimetri. Il conducente è stato inoltre trovato in possesso di circa 1,80 grammi di cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Infine, ancora a Pontedera, presso un centro sportivo, un giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 15 centimetri, anch’esso sequestrato.

Tutte le armi, gli oggetti e le sostanze stupefacenti sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Notizie correlate