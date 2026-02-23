Controlli nel Pisano: 8 denunce tra guida in stato di ebbrezza e porto di armi

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Controlli nel Pisano: 8 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, senza patente e possesso di armi. Sequestri e patenti ritirate

Otto persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e possesso ingiustificato di armi. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nell’ultima settimana dai carabinieri del Comando provinciale di Pisa, in linea con le determinazioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica in Prefettura.

A Pontedera, un uomo è stato denunciato dall’Aliquota Radiomobile dopo essere stato sorpreso alla guida di un motociclo lungo la via Tosco Romagnola senza aver mai conseguito la patente, con l’aggravante della recidiva nel biennio.

Tra Pisa e Volterra, tre conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: i controlli con etilometro hanno rilevato tassi alcolemici fino a 2,17 g/l e 0,93 g/l in via del Nugolaio a Pisa e 1,59 g/l in località Saline di Volterra. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente.

Numerosi anche i sequestri di armi bianche e oggetti atti ad offendere. A Pisa, in due distinti interventi, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico di 22 centimetri e un tirapugni occultati sotto i sedili di un’auto, oltre a una chiave a bussola di 28 centimetri utilizzata impropriamente come oggetto contundente.

A Santa Croce sull'Arno, durante un controllo mattutino, è stata trovata in un’auto una mazza da baseball in metallo lunga 60 centimetri. Il conducente è stato inoltre trovato in possesso di circa 1,80 grammi di cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Infine, ancora a Pontedera, presso un centro sportivo, un giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 15 centimetri, anch’esso sequestrato.

Tutte le armi, gli oggetti e le sostanze stupefacenti sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
22 Febbraio 2026

Investito sui binari a Pisa, muore 54enne

Un uomo ha perso la vita ieri sera, sabato 21 febbraio, nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa San Rossore dopo essere stato travolto da un treno in transito. Si [...]

Pisa
Cronaca
21 Febbraio 2026

Furto al centro commerciale: minorenne fermata con merce nascosta nel piumino

Una giovane minorenne sorpresa a rubare nella zona del nuovo centro commerciale di Madonna dell’Acqua e deferita alla procura dei minori per furto aggravato. È il risultato dell’intervento della Polizia [...]

Pisa
Cronaca
20 Febbraio 2026

Blitz antidroga all’alba: quattro arresti e sequestro di cocaina e hashish

Operazione antidroga dei Carabinieri nelle prime ore della mattinata in città, dove quattro uomini di origine straniera sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina