Il distretto conciario sulla RAI a 'Il Posto Giusto': la sinergia tra impresa e scuola

La concia toscana modello di innovazione, sostenibilità e sinergia tra scuola e imprese: questo il tema del servizio sul distretto conciario toscano trasmesso domenica 22 febbraio nel corso del programma Rai Il Posto Giusto. Promosso in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il programma, ogni domenica su Rai3, tratta temi legati a formazione e lavoro. Nei giorni scorsi ha fatto tappa a Santa Croce sull’Arno per documentare le esperienze di due giovani professioniste, Sara Bonifazi, ricercatrice presso il POTECO(Polo Tecnologico Conciario) e Ginevra Montevidoni, responsabile di laboratorio presso la conceria BCN. Con loro, è stato intervistato il presidente dell’Associazione Conciatori, Riccardo Bandini, che ha spiegato come negli anni il distretto abbia investito in politiche incentrate sul dialogo tra scuola e impresa.

Il servizio ha evidenziato l’importanza della fase di stage nel percorso di studio e formazione. “Per completare la mia tesi presso la facoltà di Chimica all’ Università di Pisa -dice Sara, diplomata al liceo scientifico Checchi di Fucecchio- ho effettuato uno stage al POTECO che si è rivelato fondamentale nella mia crescita ed ha rappresentato la mia prima esperienza lavorativa in un contesto aziendale. Durante lo stage ho maturato competenze che mi sono molto utili nel mio attuale lavoro di ricerca che svolgo proprio al POTECO”.

“Oggi mi occupo di controllo qualità e di prove di laboratorio sulla pelle - aggiunge Ginevra, diplomata presso l’Istituto Cattaneo di San Miniato-e nel mio ruolo sono in contatto costante con gli altri reparti dell’azienda -. Quello che facciamo in laboratorio garantisce che il prodotto finale rispetti gli standard richiesti sia dal punto di vista tecnico che qualitativo. Anche nella mia esperienza è stata fondamentale la fase di stage iniziata durante gli studi prima del diploma e svolta anche al POTECO”.

A presentare il servizio, in studio, sono intervenuti i giornalisti Giampiero Marrazzo e Simona Vanni con Romano Benini, esperto di politiche del lavoro. I tre presentatori hanno sottolineato l’importanza per un distretto di guardare al futuro nel rispetto della tradizione, come sintetizzato dall’intervento del presidente Bandini in conclusione del servizio.

La puntata del programma Il Posto Giusto si può rivedere sul sito internet Raiplay.

Fonte: Associazione Conciatori