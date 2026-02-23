Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa 2026-2030

Si è ufficialmente insediato il 23 febbraio 2026 il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, eletto nella consultazione elettorale del 15 e 16 gennaio scorsi, che ha visto la designazione diretta del Presidente, il dott. Alessandro Lini.

Durante la riunione di insediamento, il Consiglio ha definito le cariche istituzionali interne: il dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli è stato nominato Vicepresidente, la dott.ssa Paola Dell’Antico Segretario e la dott.ssa Irene Bertelli Tesoriere. Completano la squadra dei Consiglieri: Roberta Vaselli, Carlotta Curini, Maurizio Roventini, Michele Gelli, Francesco Baicchi, Erika Bonechi e Mario De Luca.

Nelle medesime consultazioni, gli iscritti hanno eletto direttamente il dott. Alessio Bachi, confermato nel ruolo di Revisore Unico dell’Ordine. È stata inoltre definita la composizione del Comitato Pari Opportunità (CPO), i cui membri eletti sono: Laura Agudio, Cecilia Nacci, Laura Ancillotti, Daniela Orlandini, Francesco Rossi e Gianluca Menicagli. La presidenza del Comitato è stata affidata alla dott.ssa Irene Bertelli, designata dal Consiglio dell’Ordine nel corso della riunione di insediamento, la dott.ssa Laura Agudio è stata nominata Vicepresidente e la dott.ssa Laura Ancillotti Segretario.

Obiettivi e Missione

Il Consiglio ha ribadito una linea programmatica fondata sull'idea di un Ordine come comunità professionale unita. Al centro del mandato 2026/2030 vi sono il rafforzamento della coesione interna, l’efficienza amministrativa e la valorizzazione del ruolo sociale della professione di fronte alle sfide tecnologiche e normative.

L’obiettivo è un Ordine che sia punto di riferimento autorevole e facilitatore dei processi per tutti gli iscritti. In conclusione, il Consiglio ha rivolto un sentito ringraziamento agli iscritti per la fiducia accordata e un particolare riconoscimento a tutto Consiglio uscente ed al suo Presidente, dott. Stefano Sartini, per l’impegno profuso nel precedente mandato consolidando ulteriormente le già solide basi su cui il nuovo Consiglio potrà costruire e sviluppare ulteriormente la propria azione.

Fonte: Ufficio stampa

