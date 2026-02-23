L'Use Rosa Scotti vince a Moncalieri, Coach Cioni: "Sempre concentrate. Ripartire dopo la sosta"

Quello splendido, secondo tempino. Il cuore della vittoria dell’Use Rosa Scotti a Moncalieri è proprio lì, in quell’8-19 di parziale che ha spezzato la partita indirizzandola verso la conclusione più bella per le biancorosse.

“Dopo un primo tempino equilibrato – spiega coach Alessio Cioni – abbiamo iniziato a difendere in modo più aggressivo e forte. Questo ci ha permesso di scavare fra noi e loro quei dieci punti che siamo riuscite a mantenere fino in fondo. Moncalieri non è per niente un campo facile e quindi la vittoria la considero una bella prova di maturità. Soprattutto mi è piaciuto quando le nostre avversarie hanno provato a rientrare dopo l’intervallo e lì le ragazze sono state concentrate senza perdere mai la bussola. Con la testa ci siamo sempre state ed è un aspetto nel quale siamo cresciute molto rispetto al passato”.

“Ora – prosegue – c’è la sosta. L’altra volta fu fondamentale per recuperare le energie mentali e farci cambiare passo mentre stavolta arriva in un momento positivo e quindi dovremo essere brave noi a non spezzare il ritmo perché siamo attese alle partite fondamentali per la nostra classifica, a partire da quella a Torino subito dopo il nostro turno di riposo. A seguire avremo Selargius e Livorno, ovvero in tre partite giocheremo contro la squadra che ci sta sopra e le due che ci stanno sotto”.

A questo punto la corsa dell’Use Rosa Scotti è per il miglior piazzamento possibile. La qualificazione matematica nei playoff dovrebbe o essere già arrivata oppure essere ad un passo e quindi l’obiettivo è arrivare più in alto possibile. Intanto, seppur in svantaggio negli scontri diretti, le biancorosse hanno agganciato Galli San Giovanni Valdarno a quota 24.

