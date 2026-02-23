L'Use Rosa Scotti vince a Moncalieri, Coach Cioni: "Sempre concentrate. Ripartire dopo la sosta"

Basket Basket
Condividi su:
Leggi su mobile

Quello splendido, secondo tempino. Il cuore della vittoria dell’Use Rosa Scotti a Moncalieri è proprio lì, in quell’8-19 di parziale che ha spezzato la partita indirizzandola verso la conclusione più bella per le biancorosse.

“Dopo un primo tempino equilibrato – spiega coach Alessio Cioni – abbiamo iniziato a difendere in modo più aggressivo e forte. Questo ci ha permesso di scavare fra noi e loro quei dieci punti che siamo riuscite a mantenere fino in fondo. Moncalieri non è per niente un campo facile e quindi la vittoria la considero una bella prova di maturità. Soprattutto mi è piaciuto quando le nostre avversarie hanno provato a rientrare dopo l’intervallo e lì le ragazze sono state concentrate senza perdere mai la bussola. Con la testa ci siamo sempre state ed è un aspetto nel quale siamo cresciute molto rispetto al passato”.

“Ora – prosegue – c’è la sosta. L’altra volta fu fondamentale per recuperare le energie mentali e farci cambiare passo mentre stavolta arriva in un momento positivo e quindi dovremo essere brave noi a non spezzare il ritmo perché siamo attese alle partite fondamentali per la nostra classifica, a partire da quella a Torino subito dopo il nostro turno di riposo. A seguire avremo Selargius e Livorno, ovvero in tre partite giocheremo contro la squadra che ci sta sopra e le due che ci stanno sotto”.

A questo punto la corsa dell’Use Rosa Scotti è per il miglior piazzamento possibile. La qualificazione matematica nei playoff dovrebbe o essere già arrivata oppure essere ad un passo e quindi l’obiettivo è arrivare più in alto possibile. Intanto, seppur in svantaggio negli scontri diretti, le biancorosse hanno agganciato Galli San Giovanni Valdarno a quota 24.

Notizie correlate

Basket
Basket
20 Febbraio 2026

Per l'Use Rosa Scotti l'ultimo sforzo prima della sosta

L’ultimo sforzo prima di tirare un po’ il fiato nella sosta. L’Use Rosa Scotti cercherà di farlo domenica prossima alle 18 a Moncalieri (arbitri Spinelli e Petruzzi di Cantù, diretta [...]

Basket
Basket
20 Febbraio 2026

Use Computer Gross, match difficile con Costone Siena

Appena il tempo di godersi la vittoria di San Miniato che subito una salita ripidissima si para davanti all’Use Computer Gross. Sabato sera alle 21 arriva al pala Sammontana il [...]

Basket
Basket
17 Febbraio 2026

Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend. UNDER 19 GOLD Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della seconda fase per [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

torna a inizio pagina