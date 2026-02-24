Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Quarto successo consecutivo per la formazione castellana, guidata per l’occasione da Cosimo Corbinelli, al timone della squadra dopo il forzato saluto, per motivi personali, di coach Renato Gasperoni, al quale va il saluto e il forte abbraccio da parte dell’intera società. All’overtime i gialloblu espugnano il parquet di Donoratico per 73-80, ribaltando così il -3 del match di andata (67-70 al PalaBetti). Dopo il punto a punto iniziale, i padroni di casa provano ad indirizzare la sfida a cavallo tra la seconda e la terza frazione, quando mettono la testa avanti per poi toccare la doppia cifra di vantaggio al 30′ (52-41). Nell’ultimo quarto, però, la reazione castellana riapre tutto fino alla parità a quota 66 al 40′, preludio ad un extra time a senso unico.

Prossimo impegno mercoledì 4 marzo alle 20 al PalaGilardetti contro Don Bosco Livorno.

Basket Donoratico – Abc Castelfiorentino 73-80 dts

Tabellino: Garbetti 17, Ticciati 36, Baldi, Vallerani 10, Leti, Marchetti 7, Ciulli 2, Bini, Paniccià, Kamberaj, Niccolini 8, Giglioli. All. Corbinelli. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 14-15, 21-16, 17-10, 14-25, 7-14

UNDER 17 REGIONALE

Una vittoria ed una sconfitta per i ragazzi di Alberto Ciampolini, che nel recupero infrasettimanale tingono di gialloblu il derby esterno sul parquet dell’Use Empoli (58-70), per poi cadere al PalaBetti per mano della capolista Folgore Fucecchio (73-83). Due ottime prestazioni quelle dei gialloblu, che a Empoli si aggiudicano un importantissimo scontro diretto riscattando la sconfitta del match di andata, mentre con la capolista tengono la sfida apertissima fino agli ultimi, decisivi possessi.

Prossimo impegno domenica 1 marzo alle 11:30 sul parquet di Montemurlo.

Biancorosso Empoli – Abc Castelfiorentino 58-70

Tabellino: Giovannoni 9, Di Carlo 14, Paniccià 10, Profeti 16, Bertelli 12, Mannocci 2, Capuana 4, Falorni 3, Nardi, Di Vilio, Capocchini, Bianchi. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 19-21, 14-14, 12-18, 13-17

Abc Castelfiorentino – Folgore Fucecchio 73-83

Tabellino: Profeti 20, Di Carlo 19, Paniccià 16, Capuana 3, Di Vilio 2, Muoio 13, Capocchini, Bufalo, Faffi, Bianchi. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 23-22, 24-23, 11-19, 15-19

UNDER 15 ECCELLENZA

Stop casalingo per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che al PalaBetti cedono il passo al Bcl Lucca per 55-97. Gara sottotono quella dei gialloblu, protagonisti di una prima parte tutta di rincorsa che, di fatto, indirizza subito la sfida in favore degli ospiti. All’intervallo il tabellone segna 23-51, divario che l’Abc prova a ridurre al rientro dagli spogliatoi: la reazione castellana, però, non basta a ribaltare l’inerzia, con il Bcl che amministra e scappa via.

Prossimo impegno domenica 1 marzo alle 11:30 sul campo della Pallacanestro Prato Dragons.

Abc Castelfiorentino – Bcl Lucca 55-97

Tabellino: Macchi, Nardi 8, Giovannoni 6, Bellesi, Mannocci 6, Profeti 15, Faffi, Falorni 15, Muoio 2, Bertelli 3. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 12-23, 11-28, 21-22, 11-24

ALLIEVI CSI

Inizia nel migliore dei modi la seconda fase valida per il titolo regionale dei ragazzi di Claudio Calvani, che si impongono a domicilio su Perignano per 60-68. Dopo il botta e risposta iniziale, i gialloblu allungano nella seconda frazione mettendo la testa avanti al riposo lungo (28-31). Al rientro l’Abc rispedisce al mittente i tentativi locali di girare l’inerzia così, dopo il passaggio al 30′ sul 47-52, i gialloblu sono bravi a tenere alta la concentrazione e gestire il vantaggio nel finale.

Prossimo impegno sabato 28 febbraio alle 16 al PalaBetti contro Massa e Cozzile.

Asd Perignano – Abc Castelfiorentino 60-68

Tabellino: Scherillo 9, Gazzarrini 14, Paniccià 22, Torregrossa 2, Barbieri 14, Macchi 6, Bellandi 1, Di Vilio, Capocchini, Bianchi, Battaglia, Galli, Bargigli, Giulianini. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 17-15, 11-16, 19-21, 13-16

UNDER 13 REGIONALE

Esordio vincente nella terza fase della JrNba Championship per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Cestistica Audace Pescia con un perentorio 72-42. Gara ampiamente in controllo per i gialloblu, che mettono le cose in chiaro fin dalla palla a due andando all’intervallo lungo sul 49-16. Nella ripresa la sfida si incanala sui binari dell’equilibrio, ma la forbice è ormai talmente ampia che l’Abc deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno sabato 28 febbraio alle 16 sul parquet del Cmb Lucca.

Abc Castelfiorentino – Cestistica Audace Pescia 72-42

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Costa, Lucchesi, Delli Carri, Asta. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 25-10, 24-6, 11-9, 12-17

UNDER 17 FEMMINILE

Altra trasferta impegnativa per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che cadono 68-33 sul campo di Sansepolcro. Dopo una buonissima prima parte di gara, che vede le gialloblu giocare alla pari con le padrone di casa (15-14 alla prima sirena, 33-27 al riposo lungo), nella ripresa Sansepolcro cambia decisamente marcia, piazzando il break decisivo al rientro dagli spogliatoi che spalanca le porte alla fuga locale. Così le gialloblu rincorrono, senza però mai riuscire a riaprire i giochi.

Prossimo impegno sabato 28 febbraio alle 16:30 al PalaGilardetti contro l’Affrico.

Pall. Sansepolcro – Gialloblu Castelfiorentino 68-33

Tabellino: Antognotti 4, Jahelezi N. 11, Dainelli 10, Jahelezi S. 4, Latini 4, Zenarti, Mancini, Arcara, Murati, Montanelli, Majia, Fontanelli. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 15-14, 18-13, 21-6, 14-0

MINIBASKET

Nel weekend del settore minibasket, prosegue la corsa del gruppo Esordienti Femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli, autore di un’ottima prestazione che vale il successo esterno ai danni della Sestese. Sconfitta, invece, per gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, che a Firenze cedono il passo alla Baloncesto. Weekend di mare, infine, per gli Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, tra i protagonisti del Memorial “Roberto Vadacca” organizzato dal Basket Cecina, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità: una tre giorni davvero super per gli Aquilotti gialloblu, che chiudono la manifestazione con una splendida medaglia d’argento.