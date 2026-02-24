Alessandro Baldi confermato Presidente Confesercenti Sesto Fiorentino

Prosegue con l’assemblea del Comune di Sesto Fiorentino la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni, Coordinamenti del Sistema Confesercenti. La nuova Presidenza del Comune di Sesto Fiorentino è composta da Alessandro Baldi, Massimo Bandini, Mauro Baronti, Tiziana Li Voti, Gian Luca Malanima, Sabrina Piermarini, Simonetta Terenzi e Mauro Bettarini per la Fipac – pensionati del lavoro autonomo.

Per quanto riguarda la figura del Presidente è stato confermato alla guida Alessandro Baldi. Alessandro Baldi è un agente di commercio nel settore biomedicale.

E’ intervenuta all’Assemblea, che si è svolta presso la sala riunioni della rinnovata “Lucciola”, Claudia Pecchioli Vice Sindaca facente funzione di Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale.

Durante l’assemblea elettiva il Presidente Alessandro Baldi, nella sua relazione ha fatto un breve resoconto dello stato attuale del territorio, dedicando ampio spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero Comune.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il territorio che rappresento. – ha affermato Alessandro Baldi Presidente Confesercenti Sesto Fiorentino – Sesto Fiorentino sta attraversando una fase di profondo rinnovamento e il nostro compito, come associazione, sarà quello di accompagnare le imprese in questo percorso di cambiamento, assicurandoci che ogni progetto di trasformazione urbana diventi una reale opportunità di crescita e di sviluppo per il commercio di vicinato.”

Nel corso del confronto sono emersi tematiche che riguardano il territorio. Al centro dell'agenda politica associativa si pone il monitoraggio costante della riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto. Grazie all'istituzione di un tavolo permanente, l'Associazione si impegna a mitigare l'impatto dei cantieri sulla mobilità e sulla sosta, garantendo che le scelte urbanistiche non penalizzino le attività economiche locali.

Un punto fermo del nuovo mandato sarà il completamento del processo di rigenerazione post-alluvione, con l'obiettivo prioritario di ripristinare il collegamento pedonale tra Piazza del Mercato e Piazza Lavagnini, un'infrastruttura vitale sia per le botteghe in sede fissa che per il mercato settimanale del sabato. Proprio il futuro del mercato rappresenta una sfida strategica: in vista del potenziale arrivo della Tramvia nel centro cittadino, è necessaria una riflessione partecipata per valutare eventuali ricollocazioni che valorizzino la nuova vivibilità della piazza.

Sul fronte della promozione, Confesercenti continuerà a puntare sul CCN "Sesto Sottocasa" come motore di sviluppo. L'esperienza positiva di format consolidati come la "Città dei Bambini", la "Mostra dei Fiori" e il "Natale a Sesto" – divenuti ormai appuntamenti di richiamo per l'intera area metropolitana – farà da base per nuovi progetti legati all'innovazione digitale.

L'obiettivo finale è quello di trasformare le linee guida del progetto di rigenerazione "Concentriamoci" in azioni operative concrete, capaci di creare una rete solida tra il centro storico e il polo universitario, integrando il commercio di vicinato con le nuove opportunità del mercato globale.

“Continueremo a lavorare affinché le esigenze del tessuto produttivo siano sempre al centro dell’agenda politica, partecipando attivamente ai tavoli di confronto e promuovendo soluzioni che garantiscano accessibilità, sicurezza e decoro al nostro centro storico.- conclude Alessandro Baldi - Il nostro impegno resterà costante anche nella valorizzazione dell'identità sestese attraverso eventi e iniziative che hanno reso il nostro Centro Commerciale Naturale un punto di riferimento per l'intera area metropolitana. Le sfide del futuro, dalla digitalizzazione alla nuova mobilità, ci vedranno protagonisti: lavoreremo per una categoria sempre più unita e innovativa, capace di guardare alla modernità senza mai perdere il legame profondo con il territorio e la sua comunità."

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti