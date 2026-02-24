Incidente a Santa Croce, due donne soccorse in codice giallo

Incidente questa sera, poco prima delle 19, a Santa Croce sull'Arno in via Gobetti dove da quanto si apprende due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dal 118 e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti della dinamica.

Due le persone rimaste ferite nell'incidente, avvenuto nella zona poco fuori dal centro della cittadina. Dalle prime informazioni si tratta di due donne, entrambe sulla cinquantina, che avrebbero riportato alcune contusioni fortunatamente senza presentare condizioni di particolare gravità. Assistite dai sanitari intervenuti, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.