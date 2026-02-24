Incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Empoli: 3km di coda in direzione Firenze

Sarebbero state coinvolte 3 persone, tra cui una donna che è stata trasportata con un codice giallo ad Empoli

Questa mattina si è verificato un incidente sulla Fi-Pi-Li al km 33 tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest, in direzione Firenze. In questo momento la viabilità è rallentata, con 3km di coda in aumento.

L'incidente, avvenuto intorno alle 8:45, ha coinvolto 2 vetture e 3 persone, tra cui una donna di 30 anni che è stata portata all'Ospedale San Giuseppe di Empoli con un codice giallo per un trauma da cintura. Anche le altre due persone assistite sono state trasportate al pronto soccorso, ma con un codice verde per dei danni lievi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Alice Nanni

