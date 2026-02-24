T.N.T. Empoli: otto atlete in gara ai regionali femminili di categoria

Ottovolante biancazzuurro del T.N.T. Empoli nei campionati regionali femminili di Categoria a Livorno - Bastia in vasca corta. La manifestazione più indicativa sulla caratura complessiva degli atleti tesserati con le società natatorie sparse nei confini dello storico Granducato, si snoderà su tre giornate fra venerdì 27 febbraio e domenica 1 marzo.

Il club di viale delle Olimpiadi della presidente Sonia Sireci parteciperà alla rassegna con 8 portacolori che hanno ottenuto la qualificazione e, dunque, si presenteranno con fondate aspettative di cogliere risultati eccellenti pure sotto l'aspetto cronometrico.

La squadra empolese

Allegra Capecchi, impegnata nei 50 e 100 rana;

Melania Doccini, in gara nei 50 e 100 farfalla, 50, 100 e 200 stile libero e 200 misti;

Caterina Fabiani, iscritta a 50, 100, 200, 400 e 800 stile libero e 200 misti;

Arianna Nucci, sui 50, 100 e 200 rana;

Chiara Russetti, nei 100 farfalla e 800 e 1500 stile libero;

Lucia Russetti, in gara nei 200 e 400 stile libero;

Anita Savino, impegnata nei 50, 100 e 200 farfalla, 50 stile libero e 200 misti;

Lavinia Savino, sui 50 e 100 rana.

Le gare si disputeranno sia la mattina che il pomeriggio in tutte e tre le giornate.

Il programma delle gare

Venerdì: 100 rana, 50 farfalla, 200 stile libero, 200 misti, 100 dorso;

Sabato: 200 dorso, 50 stile libero, 400 misti, 200 rana, 100 farfalla, 400 stile libero;

Domenica: 200 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 100 stile libero, chiusura con 800 e 1500 stile libero.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Notizie correlate