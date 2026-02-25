Tesseramento ANPI, porte aperte a Santa Croce e Castelfranco

Nei giorni 28 febbraio e 1 marzo la sezione ANPI Fernando Pistolesi di Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto apre le sue sedi per la campagna di tesseramento 2026. La bella immagine della nuova tessera vuole celebrare l'80esimo della Repubblica e del primo voto alle donne, per ricordare il 1946, l'anno delle grandi scelte, in cui si posero i pilastri della Democrazia in Italia e i fondamenti della nostra Costituzione.

“Si tratta di una campagna di tesseramento particolarmente importante perché si colloca in un momento politicamente delicato per il nostro Paese, quello che precede il Referendum del 22 e 23 marzo. Sul tema, l'ANPI ha preso netta posizione a favore del “NO” perchè ritiene che la Riforma presentata non abbia alcun rilievo ai fini di un miglior funzionamento della giustizia, ma miri piuttosto a rafforzare il potere esecutivo a danno degli altri poteri dello stato, indebolendo la magistratura e intromettendosi nella sua autonomia”.

“L'ANPI si conferma come una realtà associativa in salute, con un trend in crescita per numero di iscritti, sia a livello nazionale che locale e costituisce un punto di riferimento costante per chi crede nei principi democratici fondamentali, come il contrasto a tutte le emergenti forme di autoritarismo e fascismo in Italia e nel mondo, la negazione della guerra e la lotta per la pace, unico mezzo di convivenza e progresso dei popoli”.

ORARI E LUOGHI PERIL TESSERAMENTO

Sabato 28 febbraio 2026 ore 10-12 Santa Croce sull’Arno – sede ANPI

Corso Giuseppe Mazzini 113

Domenica 1 marzo 2026 ore 10-12 Castelfranco di Sotto - Casa del Popolo

Via Francesca Sud 32

