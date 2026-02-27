"Tempo, forma, materia", arte e natura in mostra alla Fornace Pasquinucci

Tempo, Forma, Materia / Dialoghi tra arte e natura

A cura di Daniela Pronestì e Rosella Fusi

Dal 7 al 22 marzo 2026

Inaugurazione: sabato 7 marzo ore 17:00

Fornace Pasquinucci – Piazza Raffaello Dori / Capria F.naCapraia e Limite (FI)

Il prossimo 7 marzo, alle ore 17:00, prenderà il via, pressoi locali della ex Fornace Pasquinucci (Piazza Raffaello Dori) a Capraia e Limite (FI), la collettiva intitolata Tempo, Forma, Materia/Dialoghi tra arte e natura a cura della storica e critica d’arte Daniela Pronestì e dell’artista e art director Rosella Fusi e organizzata in collaborazione con l’associazione Arti<>sta di Monza.

In mostra le opere di quindici artisti – Gianni Baggi, Ornella Balbo, Michele Berlot, Ilaria Finetti, Grazia Gabbini, Stefano Garoldi, Lisa Giannetta, Laura Matteoli, Eva Munarin, Giacomo Maria Pivi, Leto Celeste Quattrocchi Colucci, Elena Rizzardi, Laura Rossi, Teresamatilde, Alessandro Villanucci – tra pittori, scultori, ceramisti e fotografi che insieme indagano il rapporto tra uomo e natura intendendo quest’ultima non soltanto come un tema o come una fonte d’ispirazione, ma riconoscendo nei concetti di tempo, forma e materia i fondamenti di un lessico comune tanto al processo artistico quanto ai processi naturali.

"È il processo artistico a tenere insieme tutti questi passaggi attraverso i gesti dell’artista che non solo trasformano, ma nobilitano anche i materiali trasformandoli in preziosità di forme, strati, intrecci. È nel processo che l’artista sperimenta il senso di unità con la natura, il fatto di essere tutti – uomini e cose, cielo e terra – immersi in un divenire che non possiamo governare. Accogliere questa condizione è il primo passo per essere liberi nella vita come nell’arte, ma anche per cominciare da qui un nuovo discorso sull’arte e sulla natura e su come entrambe esigano verità, rispetto, attenzione" specifica la curatrice Daniela Pronesti.

Il 20 marzo alle ore 17,00, nel contesto della mostra, ci sarà la presentazione del libro di Tamara Morelli “ Una mimosa per dire donna”. La mostra, in corso fino al 22 marzo, sarà aperta al pubblico con ingresso libero dal giovedì alla domenica, dalle 17:00 alle 19:00, ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

www.fornacepasquinucci.it

info@fornacepasquinucci.it

Fonte: Fornace Pasquinucci

