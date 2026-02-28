Emma Villas Codyeco Lupi Siena, parla il capitano Nelli: "Scenderemo in campo determinati"

Domani l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena tornerà sul taraflex di casa per la settima giornata del girone di ritorno, l’avversaria è Prisma La Cascina Taranto; l’orario di inizio è previsto per le 17:00. Le due squadre, insieme a Catania, fino ad oggi hanno conquistato 23 punti; la situazione attuale nella parte centrale della classifica è incandescente con 7 squadre racchiuse nell’arco di soli tre punti. La partita di domenica e la il turno infrasettimanale contro Macerata mercoledì 4 marzo, saranno fondamentali per il sodalizio toscano per l’inizio dell’ultima parte della regular season.

«La vittoria a Sorrento ci ha fatto bene e ci ha fatto respirare un attimo, siamo riusciti a lavorare in queste due settimane di stop a buon ritmo e intensità – sono le parole del capitano Gabriele Nelli, capitano del sodalizio toscano – Siamo riusciti a lavorare bene anche in sala pesi e a recuperare quasi tutti giocatori, io compreso ho recuperato un po' di energie quindi siamo fiduciosi. Adesso abbiamo la ripresa del campionato e siamo contenti di ricominciare perché due settimane senza giocare un po' si sentono. Ora ci aspetta questo fine campionato intenso di sette partite in 29 giorni, dobbiamo scendere in campo determinati con la consapevolezza che ogni set e ogni punto è importantissimo per noi per arrivare il più in alto possibile e staccarci dalla parte bassa. Siamo contenti di queste due settimane che abbiamo fatto e non vediamo l'ora di scendere in campo domenica con la determinazione giusta e il lavoro che abbiamo fatto durante queste due settimane».

L’opposto originario di Lucca ha anche parlato delle prossime partite contro Taranto e Macerata, in programma al PalaParenti: «Sinceramente non sappiamo con che formazione giocheranno perché hanno preso un nuovo palleggiatore che ha giocato nelle ultime due settimane, l'ultima contro Cantù. Noi dobbiamo scendere in campo determinati, più che guardare loro dobbiamo guardare la nostra parte del campo. Se noi facciamo bene possiamo mettere in difficoltà tante squadre, loro sono forti come tutte le squadre hanno dimostrato quest'anno. Non c'è una squadra che non è forte, l’abbiamo visto anche noi a Cantù che abbiamo faticato. Loro sicuramente vogliono fare punti come noi. Adesso abbiamo sette partite dove dobbiamo fare più punti possibile, come tutte le altre squadre perché la parte media della classifica è tutta ravvicinata, è questione di due o tre punti e puoi ritrovarti nei play-off o in zona retrocessione. Il risultato viene prima di tutto, poi giocare bene è fondamentale, ma se giochi meno bene degli altri è ancora più difficile. Noi vogliamo esprimerci al meglio e portare a casa il risultato che è la cosa più importante, punto dopo punto e set dopo set»

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena scenderà sul taraflex del PalaParenti di Santa Croce sull’Arno domenica 1° marzo, con inizio alle ore 17, per la ventesima gara di regular season, la settima del girone di ritorno contro Prisma La Cascina Taranto. La prevendita per la gara è già attiva online, nel circuito CiaoTickets, al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/emma-villas-codyeco-lupi-siena-prisma-la-cascina-taranto

Il biglietto intero avrà il costo di 12€, il ridotto costerà invece 7€. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Per i bambini tra i 9 e i 5 anni, il ticket avrà il prezzo di 1€. La biglietteria del PalaParenti sarà aperta domenica, il giorno del match, dalle 15.

