A Capannori al via la XXXVII 'Mostra Antiche Camelie della Lucchesia'

Visite guidate, rievocazioni storiche, musica, animazione per bambini, cerimonie del tè e una vasta oﬀerta culturale, botanica ed enogastronomica, con cucina tipica della lucchesia e degustazione di vini. A Pieve e Sant'Andrea di Compito sta per iniziare la 37esima edizione della "Mostra Antiche Camelie della Lucchesia", che si svolgerà nei primi quattro fine settimana del primo mese primaverile (7-8, 14-15, 21-22, 28-29 marzo 2026). Protagoniste della manifestazione saranno le tremila piante presenti nel "Borgo delle camelie", che nel suo "Camellietum Compitese" conta più di 1.700 esemplari con oltre 1.000 cultivar

diﬀerenti. Il camelieto, uno dei giardini di camelie più estesi e visitati d'Europa, è stato insignito dieci anni fa col titolo di "Gardens of excellence" dall'International Camellia Society (Ics).

Il programma della Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia è stato presentato stamani (mercoledì 4 marzo) nella sede del Comune di Capannori dall'assessora alla cultura del Comune, Claudia Berti, dal presidente del Centro Culturale Compitese, Francesco Passaglia, dalla vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Maria Pia Mencacci e da Michela Fovanna, marketing manager della Villa Reale di Marlia.

"Nel mondo esistono una sessantina di camelieti d'eccellenza. In Italia sono quattro, e due di questi sono in Lucchesia - spiega il presidente del Centro Culturale Compitese, Francesco Passaglia -. Siamo quindi orgogliosi di poter accogliere in questo giardino botanico unico nel suo genere visitatori di tutto il mondo. Alla base di tutto questo c'è una comunità che offre accoglienza e una proposta culturale trasversale. Perché la bellezza è nelle piante, certo, ma anche nelle relazioni, nei percorsi didattici e laboratoriali, nella musica, nel teatro e perfino nel cibo".

Negli otto giorni di Mostra, durante i week-end, ci saranno più di 180 appuntamenti, perché la manifestazione non è soltanto una mostra botanica, ma un vero e proprio festival diffuso che coinvolge l’intero territorio.

"La mostra delle camelie è un appuntamento atteso e riconosciuto a livello regionale ed oltre, diventata un vero simbolo di Capannori - spiega l’assessora alla cultura, Claudia Berti -. Questa manifestazione, ormai storica, rappresenta l’impegno del Centro Culturale del Compitese e la collaborazione di tante associazioni locali che fanno rete per promuovere il territorio e ogni anno, grazie alla splendida fioritura delle camelie, offre la possibilità di riscoprire gli antichi borghi di Pieve e Sant’Andrea di Compito. Per questo, come amministrazione, anche quest’anno sosteniamo e accompagniamo questa iniziativa che dimostra concretamente come cultura, ambiente e partecipazione possano trasformarsi in un patrimonio vivo, che cresce anno dopo anno grazie all’impegno di tutti".

“E’ con grande piacere che anche quest’anno la nostra Fondazione, così come ormai da molti anni a questa parte, sostiene questa importante e storica manifestazione culturale dedicata alla camelia - afferma la vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Maria Pia Mencacci -. Intorno a questo evento si è consolidato un senso di comunità che è uno strumento importante per portare avanti una tradizione, ma anche per rafforzare l’identità culturale di uno splendido territorio che merita di essere sempre più conosciuto e apprezzato”.

“La collaborazione tra Villa Reale e la Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia è giunta al nono anno e siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti – spiega Michela Fovanna, marketing manager della Villa Reale di Marlia -. Una collaborazione che sta crescendo e che non vuole limitarsi ad uno scambio legato ad un biglietto scontato, per quanto sia una iniziativa rilevante, ma che vuole estendersi in un’ottica di promozione territoriale in senso più ampio. Quest’anno per la prima volta abbiamo realizzato a Villa Reale un talk legato alla camelia al quale oltre al Centro culturale Compitese ha partecipato anche il camelieto di Piegaio per creare sinergie sempre più estese sul tema camelia”.

La Mostra Antiche Camelie della Lucchesia, è uno degli eventi florovivaistici e culturali più attrattivi d'Italia. Qua la primavera fiorisce anzitempo e il Borgo delle camelie si tinge di colori variegati e unici, disegnando forme dalla geometria perfetta sulle piante e dipingendo tappeti di petali lungo le vie e dentro le corti.

Sono in programma cerimonie del tè (giapponese e cinese), trekking, musica, concerti bandistici, numerose visite guidate (al camelieto, con partenza ogni mezz'ora, e all'Antica Chiusa Borrini, prima piantagione italiana di tè), attività didattiche e spettacoli dedicati ai bambini, laboratori (carta giapponese, serigrafia, fotografia e non solo), percorsi esperienziali, la canzone popolare con Gildo dei Fantardi, incontri culturali e botanici, mostre fotografiche e rievocazioni storiche medioevali. Saranno inoltre visitabili i giardini di Villa Orsi, Villa Borrini e Villa Torregrossa.

Confermata anche quest'anno la collaborazione con Villa Reale di Marlia, che per il mese di marzo garantisce il biglietto ridotto a coloro che nei giorni infrasettimanali si presenteranno con il tagliando della "Mostra Antiche Camelie della Lucchesia".

Nei giorni di mostra (7-8, 14-15, 21-22, 28-29 marzo 2026) il costo del biglietto è di 10 euro e offre il diritto al viaggio in navetta (un mezzo sarà riservato al trasporto dei visitatori accompagnati dai propri cani). Il centro del paese sarà infatti chiuso al traffico, ma è possibile parcheggiare presso il "Frantoio sociale del Compitese" (via di Tiglio 609A, Pieve di Compito) dov'è presente anche la biglietteria. Nei giorni infrasettimanali il costo del biglietto è di 6 euro e nel borgo non ci saranno limitazioni per le auto. Informazioni e programma sono consultabili sul sito camelielucchesia.it.

Oltre al Centro Culturale Compitese, al Comune di Capannori, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Villa Reale, all'organizzazione hanno contribuito l'associazione "Amici del camelieto e dintorni", l'International Camellia Society, la Società italiana della camelia, l'Antica Chiusa Borrini e l'Associazione Ville e Palazzi Lucchesi. Media partner è Controradio. La manifestazione ha inoltre il patrocinio del Comune di Lucca e di Regione Toscana.

Fonte: Ufficio stampa