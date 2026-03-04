Direzione nazionale CNA a Firenze: i vertici riuniti per due giorni nel capoluogo toscano

Un momento di condivisione e confronto per i vertici nazionali di CNA. Si svolgerà a Firenze, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, all’Auditorium al Duomo, la prima Direzione nazionale itinerante del quadriennio 2025-2029 di CNA. L’iniziativa vedrà arrivare nel capoluogo toscano tutti i Presidenti nazionali di Unioni, Mestieri e Raggruppamenti d’interesse, con loro, naturalmente, il Presidente Nazionale Dario Costantini e il Segretario Generale Otello Gregorini, padroni di Casa il Presidente di CNA Toscana Luca Tonini e il Direttore Generale Antonio Chiappini.

La scelta di questa location per la prima Direzione Nazionale di CNA itinerante del 2026 non è casuale, Firenze è sicuramente uno dei luoghi nei quali l’artigianato ha ancora un valore importante, dove tante botteghe cercano di resistere all’attacco del tempo e rimangono parte integrante del tessuto sociale e culturale.

I componenti della Direzione nazionale saranno invitati anche a conoscere e respirare l’ambiente fiorentino, con momenti di conoscenza del patrimonio architettonico e culturale della città.

I lavori inizieranno alle ore 15 di domani per la sessione pomeridiana e poi riprenderanno venerdì 6 informa strettamente privata dedicata ai soli componenti della Direzione.

“La Direzione Nazionale itinerante è un’innovazione – sottolinea il Presidente Nazionale CNA Dario Costantini – e rappresenta la volontà di valorizzare il grande patrimonio della Confederazione, composto di luoghi e persone. Vogliamo inviare il messaggio che siamo una grande e capillare comunità, che si caratterizzerà sempre più dalla connessione tra territori e persone per rispondere alle grandi sfide che ci attendono”.

“Siamo davvero soddisfatti di accogliere nella nostra regione la Direzione Nazionale di CNA – afferma Luca Tonini Presidente di CNA Toscana – si tratta di un importante riconoscimento per la nostra articolazione regionale e per tutti i territori per il grande impegno che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Ringrazio il Presidente Costantini e il segretario Generale Gregorini per la scelta e un grazie alla nostra struttura che ha lavorato per rendere più interessante ed accogliente possibile la permanenza degli ospiti”.

Fonte: Cna Toscana