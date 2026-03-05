A Montelupo Fiorentino torna il Premio Baccio d’oro – Junior e Centisti

Voluto fortemente dall'amministrazione, il Premio Baccio d’oro nasce con l’obiettivo di valorizzare il merito scolastico e promuovere comportamenti responsabili e solidali. Un premio che unisce sia studenti che hanno concluso la maturità con il massimo dei voti sia coloro che si sono distinti per iniziative di solidarietà, partecipazione e impegno sociale, unendo eccellenza accademica e capacità di “fare comunità”.

La prima edizione ha riscosso un’ottima risposta da parte del pubblico, testimonianza di una partecipazione attiva e positiva da parte della cittadinanza. Da qui la scelta di consolidare l’iniziativa, anticipando la data per poter festeggiare nel cuore della comunità approfittando della stagione estiva.

Le premiazioni dovrebbero avvenire a fine giugno, per questa ragione la data ultima per presentare le segnalazioni è il 30 aprile.

Anche per questa edizione il Premio non cambia veste. L’iniziativa continua a prevedere due sezioni specifiche:

• Premio Baccio D’oro – Centisti: per gli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti all'esame di maturità dell’anno scolastico 2024-2025;

• Premio Baccio D’oro – Junior: per gli studenti e le classi degli ultimi tre anni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, segnalati per meriti legati alla solidarietà, all'inclusione e alla crescita personale.

Per quanto riguarda la sezione dedicata ai Centisti, le segnalazioni dovranno essere effettuate dalle famiglie o da altri soggetti tramite l’apposito modulo e inviate al Comune entro il 30 aprile. Sempre entro il 30 aprile dovranno essere effettuate anche le segnalazioni relative alla sezione Junior, queste ultime direttamente dai docenti e dai consigli di classe nelle modalità concordate tra il Comune e l’Istituto Comprensivo.

Le domande di segnalazione dovranno essere compilate e inviate con una delle seguenti modalità:

• Consegnata a mano presso l’ufficio unico del Comune di Montelupo Fiorentino;

• Invio tramite PEC all’indirizzo comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it;

• Invio tramite e-mail ordinaria all’indirizzo politichegiovanili@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

I moduli sono disponibili sul sito www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa