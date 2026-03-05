Bollette in Toscana, nel 2025 spesi in media 743 euro per la luce e 1.269 per il gas

Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie toscane per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, in Toscana, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.012 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1.200 euro.

Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei toscani è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.269 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Toscana hanno dovuto mettere a budget 743 euro.

"Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime. Per questo motivo, il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino", commentano gli esperti di Facile.it. "Confrontare periodicamente la propria offerta con quelle presenti sul mercato per verificare che sia ancora vantaggiosa e, in caso contrario, cercare un nuovo fornitore è il modo migliore per difendersi dai rincari".

L’andamento provinciale della bolletta elettrica

L’analisi – realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da quasi 70.000 utenze in Toscana – ha permesso di fotografare le differenze a livello territoriale; e allora, in quali province della regione si è speso di più e in quali di meno?

Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Lucca; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.677 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 808 euro. Al secondo posto della classifica regionale troviamo la provincia di Siena (783 euro, 2.574 kWh), seguita dalle famiglie di Arezzo (765 euro, a fronte di consumi pari a 2.499 kWh).

Guardando alle province dove le bollette della luce sono state più leggere, grazie a consumi più ridotti, al primo posto si trova Livorno, con una spesa media che si è fermata ad “appena” 697 euro (a fronte di consumi annui pari a 2.216 KWh), seguita da Pisa (716 euro per 2.297 KWh) e, al terzo posto, da Massa-Carrara (718 euro per 2.304 KWh annui).

L’andamento provinciale della bolletta del gas

Analizzando le bollette del gas 2025, al primo posto della classifica troviamo invece Pistoia, dove le famiglie hanno speso, mediamente, 1.385 euro (a fronte di un consumo medio di 1.053 Smc). Al secondo posto si posiziona la provincia di Arezzo (1.379 euro, 1.048 Smc), seguita da quella di Lucca, area dove le famiglie hanno speso, sempre in media, 1.357 euro (1.030 Smc).

Le province toscane in cui, di contro, le bollette del gas sono state più leggere sono Livorno (al primo posto anche in questa classifica con 1.041 euro per 770 Smc), Grosseto (1.173 euro per 879 Smc) e Prato (1.181 euro per 885 Smc).

Ecco quanto si è speso in media lo scorso anno in Toscana per luce e gas:

Fonte: Ufficio stampa

