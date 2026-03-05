Insieme per Santa Croce: "La maggioranza chiarisca posizione sulla Società della Salute"

Politica e Opinioni Santa Croce sull'Arno
Il gruppo consiliare plaude al percorso che ha garantito una casa a due persone in difficoltà e difende il modello della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa: "Sistema efficace, serve coerenza politica"

‘Il gruppo consiliare Insieme per Santa Croce "prende atto con favore della notizia pubblicata dall’assessora alle politiche sociali Sonia Boldrini riguardo al percorso che ha permesso a due persone della nostra comunità, che da tempo vivevano in condizioni di forte precarietà, di accedere a una soluzione abitativa dignitosa. Si tratta di un risultato importante, che dimostra come i percorsi di inclusione abitativa e il lavoro integrato tra Comune, servizi sociali, associazioni del territorio e Società della Salute possano produrre risultati concreti nel restituire dignità e opportunità a chi si trova in difficoltà.

"Proprio per questo non possiamo non evidenziare una evidente contraddizione politica. Per anni la destra santacrocese ha attaccato e messo in discussione il modello della Società della Salute, arrivando spesso a definirlo un “carrozzone”. Oggi, nelle parole della stessa assessora, troviamo invece la dimostrazione di quanto quel sistema funzioni e di quanto sia fondamentale per costruire risposte reali ai bisogni delle persone. Vale la pena ricordare che nei bilanci degli anni passati la partecipazione del Comune alla Società della Salute comportava un costo di circa 650 mila euro annui, ma permetteva al nostro territorio di ricevere servizi per oltre un milione di euro. Un investimento quindi non solo socialmente giusto, ma anche amministrativamente efficace".

"Per questo stupisce che, nonostante le parole di apprezzamento e i risultati che vengono raccontati, la stessa maggioranza continui a mantenere una posizione ambigua: dall’astensione sui bilanci della Società della Salute fino, a quanto ci viene riferito, a una presenza non sempre attiva nei luoghi in cui si costruiscono concretamente queste progettualità".

"La verità è che ciò che oggi viene presentato come un successo dell’amministrazione dimostra in realtà che il sistema di servizi che abbiamo contribuito a costruire negli anni funziona. Funziona grazie al lavoro degli operatori, degli uffici comunali, della Società della Salute e di tutte le realtà del terzo settore che ogni giorno lavorano per non lasciare indietro nessuno. All’assessora Boldrini diciamo quindi che sarebbe importante non limitarsi a raccontare queste esperienze, ma assumersi fino in fondo la responsabilità politica di riconoscere il valore della Società della Salute e di sostenerne con convinzione il lavoro, partecipando attivamente ai percorsi di programmazione e progettazione.

Da parte nostra non possiamo che esprimere un sincero plauso alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e agli uffici del Comune che, con professionalità e tenacia, continuano a portare avanti un modello di welfare territoriale che da sempre ha avuto un obiettivo chiaro: non lasciare indietro nessuno’".

 

Gruppo Consiliare Insieme per Santa Croce 

