Malfunzionamento al braccialetto e viola divieto di avvicinamento alla ex, arrestato

Un 50enne dell’Elba arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla ex, ha approfittato del braccialetto elettronico guasto

Un uomo di 50 anni residente all’Elba è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una misura cautelare ai domiciliari, dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

L’indagine nasce dalla denuncia della donna, che aveva segnalato ripetuti episodi di pedinamento, ingiurie e vessazioni. Già a dicembre 2025 era stato imposto all’uomo il divieto di avvicinamento, monitorato tramite braccialetto elettronico.

Secondo quanto ricostruito dai militari, a metà febbraio il 50enne avrebbe approfittato di un malfunzionamento del dispositivo per avvicinarsi alla donna e tentare di ottenere informazioni sui suoi spostamenti tramite il figlio minore della coppia.

L’Autorità giudiziaria, valutata la gravità dei comportamenti e l’incapacità dell’indagato di rispettare le prescrizioni, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, mantenendo il controllo elettronico per garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi persecutori.

