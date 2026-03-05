A Montespertoli incontro di sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo

Il Comune di Montespertoli ospiterà martedì 10 marzo alle ore 18:00, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale (Piazza del Popolo 1), un incontro di sensibilizzazione dedicato ai rischi legati al gioco d’azzardo e alle dipendenze comportamentali, promosso nell’ambito del progetto Play4Fun, iniziativa che promuove scelte consapevoli e offre sostegno a chi vive situazioni di rischio legate all’azzardo attraverso attività di informazione sul territorio, nelle scuole e nei luoghi di lavoro.

L’incontro è organizzato dal SerD dell’Azienda USL Toscana Centro, dalla Cooperativa Sociale Il Cammino e da Coop21, nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo promosse dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Montespertoli e all’interno delle attività del progetto Play4Fun.

L’iniziativa approfondirà le caratteristiche del gioco d’azzardo, la diffusione del fenomeno e il processo di industrializzazione che negli ultimi anni ha trasformato l’azzardo in un sistema sempre più strutturato e diffuso. Verrà analizzato anche il modo in cui i diversi giochi sono progettati per intercettare specifici target di utenti. Durante l’incontro saranno presentati i dati e la mappatura territoriale realizzati dal progetto Play4Fun, strumenti utili per comprendere la presenza del fenomeno sul territorio e individuare i principali fattori-sentinella che possono aiutare a riconoscere precocemente situazioni di rischio. Saranno inoltre illustrati i servizi e gli strumenti di supporto disponibili per chi si trova ad affrontare problematiche legate al gioco d’azzardo.

Interverranno Emiliano Contini, educatore della cooperativa Il Cammino ed esperto in dipendenze tecnologiche e Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA), e Marinella Cioni, educatrice professionale del SerD di Empoli. Se il tempo lo consentirà, l’incontro proporrà anche un breve approfondimento sulle analogie tra gioco d’azzardo, videogiochi e social media, per riflettere sui meccanismi che possono favorire comportamenti compulsivi e dipendenze.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e si inserisce nelle attività di informazione e prevenzione promosse dal progetto Play4Fun, realizzato con il coinvolgimento di Regione Toscana, Azienda USL Toscana Centro, SerD Empoli, Cooperativa Sociale Il Cammino, Coop21 e Comune di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa