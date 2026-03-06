A 105 anni dai Fatti di Empoli, incontro-dibattito organizzato dal PCI toscano

La mattina del 1° marzo 1921 furono prelevati da La Spezia circa cinquanta fuochisti e macchinisti della Marina Militare, inviati a Livorno e qui caricati su tre camion in direzione Firenze. Scortati da diciotto carabinieri, avrebbero dovuto sostituire i ferrovieri fiorentini, in sciopero a seguito dell'assassinio del leader sindacale comunista Spartaco Lavagnini.

A Empoli si sparse la voce che erano in arrivo camion con a bordo degli squadristi. Una volta che i camion furono entrati nel cuore della città, iniziarono i violenti combattimenti, ai quali prese parte anche la popolazione. Poco dopo gli avvenimenti l’Amministrazione socialista venne sciolta d’autorità e le squadracce fasciste arrivarono davvero, devastando Casa del Popolo e sedi delle organizzazioni popolari.

A 105 anni da questi fatti e in un clima di revisionismo storico, rivalutazione del fascismo e attacco sistematico ai diritti costituzionali, rilanciamo un antifascismo militante che affondi le proprie radici in quello operaio e contadino di un secolo fa.

Sabato 7 marzo alle ore 17.00, presso il Circolo ARCI "Le Cascine" di Empoli, si terrà un incontro-dibattito organizzato dal Comitato Regionale della Toscana del Partito Comunista Italiano, dal titolo: "A 105 anni dai Fatti di Empoli".

Parteciperanno Andrea Bellucci (Studioso di Storia), Marianna Gorpia (Avvocata - Federazione Fiorentina PCI); Marco Barzanti (Segretario Regionale PCI Toscana). L'iniziativa sarà coordinata da Sandro Scardigli (Segretario Sezione PCI "Abdon Mori" Empolese Valdelsa).

Notizie correlate