Ecocentro di Plures Alia a Sesto Fiorentino chiuso al pubblico dal 9 al 12 marzo

Plures Alia informa la cittadinanza che l’Ecocentro di Sesto Fiorentino, ubicato in via Alcide de ‘Gasperi 8/D, sarà chiuso al pubblico dal 9 al 12 marzo compreso per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria alla sede.

Al fine di minimizzare l’impatto della chiusura per l’utenza, Plures Alia invita i cittadini in caso di necessità a conferire i rifiuti presso gli Ecocentri limitrofi riportati di seguito, oltreché presso ogni altra struttura presente nei comuni gestiti:

· Calenzano, ecocentro in via del Pratignone 56 (aperto al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì, in orario 8-13; martedì e giovedì nel pomeriggio, 14-19; sabato in orario 8-13/14-19);

· San Donnino, ubicato in via di San Donnino 44 (aperto nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì al pomeriggio, 13-19; martedì, giovedì e sabato al mattino, 8-14);

· San Donato, ecocentro di Viale Guidoni 37 (aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, in orario 9-19.30; martedì e giovedì 9-13/14.30-19.30; domenica al mattino, in orario 8-14).

Si ricorda che gli ecocentri sono aree presidiate ed attrezzate dove le utenze domestiche possono portare i rifiuti che, per dimensioni, tipo o quantità non possono essere gestiti nel servizio ‘quotidiano’ attivo sul territorio. È possibile conferire gratuitamente, presso gli Ecocentri, rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, compresi tv e monitor, lampade e neon, farmaci, inerti, legno, metallo, oli e grassi (commestibili e minerali), pile, plastica, sfalci e potature, toner e vetro, etc...

Per maggior informazioni e dettagli è possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, oppure contattare il Call Center al numero verde 800-888333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571 196 93 33, da fisso o mobile, e 199 -105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle ore 08.30 alle ore 19.30, dal lun al ven. ed il sabato dalle 08.30 alle 14.30