Le scuole di Empoli in visita al POTECO e al Depuratore

Cresce l’interesse verso le attività di sensibilizzazione degli studenti legate alla filiera della pelle. Oltre alle scuole del distretto conciario, sono sempre più numerose quelle, fuori dal comprensorio del cuoio, coinvolte nelle iniziative per l’orientamento promosse dalle associazioni conciarie del territorio. Nei giorni scorsi, sono stati in visita agli impianti industriali del distretto, gli studenti dell’Istituto Calasanzio e del Conservatorio Santissima Annunziata, storiche istituzioni educative di Empoli. Dal POTECO (Polo Tecnologico Conciario) al depuratore Cuoiodepur, gli studenti hanno svolto un programma di visite incentrato sui temi di formazione e sostenibilità, a partire dal ruolo degli impianti industriali a supporto delle concerie.

Tra le classi in visita, la terza del Liceo scientifico e scienze umane e linguistiche del Calasanzio, che ha seguito una sessione di studio sul processo calzaturiero all’ interno della manovia sperimentale del POTECO. La classe seconda media del Calasanzio/ SS. Annunziata ha partecipato invece a un focus su economia circolare e concia nell’ambito delle attività legate al progetto didattico Amici per la Pelle. Ad accompagnare gli studenti, tra gli altri, le docenti Sara Becherelli e Matilde Chiarugi. L’evento, che ha visto la partecipazione dei tecnici degli impianti industriali e di rappresentanti di Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, è stato occasione per approfondire le opportunità di studio e lavoro legate al comparto conciario e alla filiera della pelle, a partire da quelle in ambito scientifico sino a quelle in ambito creativo e di design. Le visite di studio proseguiranno nei prossimi giorni portando gli studenti, oltre che negli impianti industriali, anche nelle concerie del territorio

Fonte: Associazione Conciatori