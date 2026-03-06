Polemica a Firenze per un post di Mossuto (Lega) con un fotomontaggio di Funaro

Ancora polemiche a Firenze tra la Lega e la giunta. Dopo la lite in Consiglio comunale, che aveva visto coinvolti il consigliere Guglielmo Mossuto e l'assessora all'urbanistica Caterina Biti, con l'intervento della municipale a riportare la calma, stavolta a far discutere è un post. Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale ha pubblicato sui social una foto con la sindaca Sara Funaro e accanto un fotomontaggio, con la stessa foto della prima cittadina ma con il volto sostituito da quello di un uomo, le cui sembianze sembrano quelle dello stesso Mossuto.

Il post risulta ora rimosso dai profili del consigliere: "La sindaca Funaro: a Firenze gira una mia sosia" aveva scritto postando la foto, alludendo a un'intervista in cui Funaro riferiva della presenza di una persona molto somigliante a lei in città. L'immagine, con il fotomontaggio oscurato, è stata condivisa nuovamente sui social dal Pd Toscana e Firenze e in seguito ai commenti di indignazione, Mossuto in una nota ha chiesto scusa.

"Dopo l’aggressione verbale all’assessora Biti, oggi Mossuto supera di nuovo il limite pubblicando sui social un’immagine della sindaca Funaro manipolata con l’intelligenza artificiale per deriderla pubblicamente" scrivono dal Partito Democratico. "Non è satira. Non è critica politica. È un linguaggio sessista, denigratorio e profondamente irrispettoso delle istituzioni. Ridicolizzare una donna che ricopre il ruolo di sindaca attraverso contenuti manipolati è un gesto grave che alimenta un clima tossico nel dibattito pubblico. A Sara Funaro va tutta la nostra solidarietà. Chi usa questi metodi abbassa la qualità della politica e offende la nostra comunità, ma questo Mossuto lo sa fare molto bene. Firenze merita di più. Merita rispetto. Sempre".

I consiglieri di Centro-Sinistra: "Solidarietà a Funaro. Attacco che offende istituzioni e tutte le donne"

"Esprimiamo la nostra più ferma e totale condanna per il post pubblicato dal capogruppo della Lega, Guglielmo Mossuto, nei confronti della Sindaca Sara Funaro. Utilizzare il body shaming e la manipolazione digitale per deridere l’aspetto fisico di una donna non è solo un atto di profonda immaturità politica, ma rappresenta una forma di bullismo che non può trovare cittadinanza nel nostro Consiglio Comunale". A parlare, in una nota congiunta, sono i consiglieri uomini dei gruppi di centro-sinistra in Palazzo Vecchio, (Edoardo Amato, Nicola Armentano, Cristiano Balli, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Enrico Conti, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Giovanni Graziani, Luca Milani, Renzo Pampaloni, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Marco Semplici).

"Colpisce e addolora che tale attacco avvenga a pochi giorni dall’8 marzo. Mentre la nostra società si interroga su come sradicare le discriminazioni e la violenza (anche verbale) di genere, un rappresentante delle istituzioni sceglie di percorrere la strada dell'offesa gratuita, scadendo in stereotipi logori e maschilisti. Alludere a misogini stereotipi per attaccarne il ruolo politico è il segno di una povertà di argomenti che svilisce l’intero dibattito democratico".

I consiglieri concludono con una richiesta netta: "La politica è confronto, anche aspro, ma deve fermarsi davanti al rispetto della persona. Chiediamo che il consigliere Mossuto provveda all'immediata rimozione del post e porga le sue scuse pubbliche alla Sindaca e a tutte le cittadine fiorentine. Firenze merita un’opposizione che sappia discutere di visione e di città, non che si diletti in squallidi fotomontaggi da tastiera".

Mossuto: "Se qualcuno si è sentito offeso mi scuso"

"Se qualcuno si è sentito offeso da un mio post sul Sindaco Funaro, pubblicato a seguito di una sua dichiarazione che rivelava di avere una sosia, mi scuso per quanto pubblicato" afferma Guglielmo Mossuto, Capogruppo Lega in Consiglio comunale replicando ai Consiglieri di Centrosinistra a Palazzo Vecchio. "È stata una classica goliardata alla fiorentina che, speravo, non risultasse così offensiva. Forse sono stato un po’ smodato, ma prego di non tirare in ballo la Festa della Donna ed esagerate, a mio avviso, accuse di sessismo e bullismo".

Vannucci (Pd): "Totale solidarietà alla Sindaca. Da Mossuto gesto grave e incommentabile"

"Il post del capogruppo della Lega in Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto, contro la sindaca Sara Funaro è un gesto grave che lascia senza parole. Utilizzare il body shaming per colpire una donna sul piano personale è un fatto grave: un comportamento che alimenta una cultura discriminatoria e del disprezzo verso le donne. Alla Sindaca Funaro va la mia piena e totale solidarietà. La destra, ancora una volta, dimostra di non avere argomenti, di scegliere la strada dell’offesa e del vile tentativo di denigrare una donna che ricopre un ruolo istituzionale. Firenze e la Toscana sono terre che hanno fatto dei diritti, del rispetto e della dignità delle persone valori fondanti: saremo sempre fermi nel respingere con forza ogni azione che offende la dignità delle donne e il rispetto delle istituzioni". È quanto dichiara Andrea Vannucci, vicepresidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale della Toscana.

Forza Italia, Misto – Noi Moderati, Fratelli d’Italia, Lista Schmidt prendono le distanze

"Ci distanziamo nettamente dai post o dai comunicati diretti alla persona, ad ogni persona, e non alla politica. Da consiglieri di opposizione il nostro interesse resta concentrato su come è gestita la città. Proseguiremo sempre con forme di confronto rispettose e adeguate nei toni e nelle forme" dichiarano i consiglieri dei gruppi Forza Italia, Misto-Noi moderati, Fratelli d’Italia, Lista Schmidt.

