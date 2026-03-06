Referendum Giustizia, a San Miniato una cena–dibattito per il Sì con Stefania Craxi, collegamento con il viceministro Sisto

Venerdì 13 marzo alle ore 20:00 si terrà a Villa Sonnino, nel comune di San Miniato, l’iniziativa pubblica dal titolo “Riforma della Giustizia – La Cena del Sì alla separazione delle carriere”, un momento di confronto e approfondimento dedicato a uno dei temi più dibattuti del sistema giudiziario italiano.

L’evento vedrà la partecipazione della senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, e dell’avvocato Serena Caputo, presidente della Camera Penale di Pisa.

In collegamento video interverrà anche il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, che porterà il proprio contributo sul tema della riforma della giustizia e sulla proposta di separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. A moderare l’incontro sarà l’avvocato Francesca Morelli.

La serata si svolgerà in forma di cena–dibattito, con inizio alle ore 20:00. Il costo della partecipazione è di 45 euro. L’iniziativa è promossa da Forza Italia insieme al Comitato Nazionale Cittadini per il Sì – Comprensorio del Cuoio, con l’obiettivo di offrire un’occasione di confronto pubblico sul percorso di riforma della giustizia e sulle prospettive del sistema giudiziario italiano.

L’evento è aperto alla cittadinanza, agli operatori del diritto e a tutti coloro interessati al tema della riforma della giustizia.

