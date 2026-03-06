Servizio Civile Universale, 12 posti disponibili con Arci Servizio Civile Empoli

C’è tempo fino all’8 aprile alle ore 14 per presentare la propria candidatura al bando del Servizio Civile Universale 2026. Con Arci Servizio Civile Empoli sono disponibili 12 posti all’interno di due progetti che si svolgeranno tra Empoli, Vinci e Cerreto Guidi, rivolti ai giovani tra i 18 e i 28 anni di età.

I progetti avranno durata di dodici mesi e prevedono un impegno medio di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. Ai volontari selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di rimborso pari a 519,47 euro.

Le opportunità rientrano in due diversi progetti, dedicati rispettivamente ai temi dell’inclusione sociale e del sostegno alle persone con disabilità.

Il progetto "Interazioni per l’inclusione sociale" mette a disposizione quattro posti in diversi uffici e servizi del territorio:

- Palazzina Uzielli – Piazza Conti Guidi, Vinci: 1 posto

- Protocollo URP – Via Fucini 7, Vinci: 1 posto

- Ufficio servizi demografici URP – Via Battisti 74, Sovigliana (Vinci): 1 posto

- Palazzo comunale di Cerreto Guidi – Via Vittorio Veneto 8: 1 posto riservato a giovani con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro

Il secondo progetto, "Sostegno all’autonomia nella disabilità", prevede invece otto posti presso realtà del territorio empolese impegnate nell’ambito dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità:

- Fondazione DopoDiNoi – Via Camillo Benso Conte di Cavour 43/B, Empoli: 2 posti

- Cooperativa Geos – Via Pirandello 40, Empoli: 2 posti

- Casa Arrighi – Via Meucci 53, Empoli: 2 posti

- Casa Pontorme – Via Pontorme 24, Empoli: 2 posti

Il Servizio Civile Universale consente ai giovani di dedicare un anno ad attività di utilità sociale, collaborando con enti e associazioni del territorio e acquisendo al tempo stesso nuove competenze.

Per informazioni o supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare Arci Servizio Civile Empoli al numero 0571 1656543 oppure scrivere all’indirizzo empoli@ascmail.it

Il bando e i dettagli sui progetti sono consultabili sul sito www.arciserviziocivile.it/empoli

Arci Servizio Civile Empoli è presente anche sui social:

Facebook: Arci Servizio Civile Empoli

Instagram: arciserviziocivileempoli.

