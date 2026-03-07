Allevamenti toscani, ulteriori risorse per l’acquisto di riproduttori

Per usufruire dei fondi le domande dovranno essere presentate entro il 15 aprile 2026
Nel settore zootecnia si lavora per migliorare la genealogia degli allevamenti toscani. E’ stato infatti avviato l’iter di approvazione di una delibera di Giunta con cui, a seguito della disponibilità di ulteriori risorse sul bilancio regionale, per l’annualità 2025-2026 saranno incrementati i fondi per l’acquisto dei riproduttori iscritti nei libri genealogici.
Gli acquisti di riproduttori selezionati sono indispensabili per migliorare la genealogia degli allevamenti toscani: si tratta di una misura che in Regione Toscana riceve un notevole riscontro ormai da diversi anni, a riprova della vitalità della zootecnia nonostante le difficoltà registrate negli ultimi anni. Al termine dell’iter di approvazione della delibera, le risorse destinate agli acquisti effettuati nel periodo 2025 - 2026, ammonteranno complessivamente a circa 360mila euro.
Per usufruire dei fondi le domande dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal bando emanato con decreto dell’8 aprile 2025 (n. 7317), entro il 15 aprile 2026 e con riferimento agli acquisti effettuati entro il 31 marzo 2026.
Fonte: Regione Toscana
