Guerra Iran, Camera di commercio di Firenze: "Ripercussioni pesanti per l'economia"

“Il conflitto in Medio Oriente minaccia di avere ripercussioni pesanti per la nostra economia, non solo per il rallentamento dei traffici delle merci che sta provocando a livello globale, per l’impennata dei costi energetici e per il freno ai flussi turistici, ma perché va a colpire gli scambi commerciali molto sviluppati negli ultimi anni proprio con quella precisa area del mondo investita dal conflitto”. E’ uno dei temi che il segretario generale della Camera di commercio di Firenze, Giuseppe Salvini, porrà sul terreno del dibatto che lunedì 9 marzo, dalle 11, si svilupperà nel corso dell’intervista pubblica che il giornalista Carlo Marroni (Il Sole-24) farà a Ferruccio De Bortoli, editorialista de il Corriere della Sera, tra le prime firme del giornalismo italiano.

“Per la Toscana – segnalerà Salvini - tra il 2021 e il 2025 l'export verso il Medio Oriente è quasi raddoppiato (+92,62%) passando da 2,1 a 4,1 miliardi di euro. Nello stesso periodo le esportazioni fiorentine verso quest’area del mondo sono aumentate del 175,4%”.

“Il peso strategico del Medio Oriente sull'export totale regionale è passato dal 4,5% al 5,7% - aggiungerà Salvini -. L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti trainano la crescita, con l'Arabia Saudita che ha aumentato del +296% i suoi valori di importazione dalla Toscana. I principali settori dell’export regionale verso il Medio Oriente sono la gioielleria, la farmaceutica, la meccanica e la moda, abbigliamento e pelletteria in particolare. Traffici importanti e in crescita che ora rischiano un brusco stop”.