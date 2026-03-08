8 marzo, UIL Scuola Prato: "La scuola italiana è donna"

L’8 marzo non è solo una ricorrenza: è una giornata di impegno, memoria e futuro.

Ogni giorno milioni di donne tengono in piedi la famiglia, il lavoro, l’economia e la società. Eppure, continuano a fare i conti con salari più bassi, meno opportunità di carriera, precarietà e difficoltà nel conciliare vita e lavoro. Per questo la battaglia per la parità non è finita.

Come UIL SCUOLA, siamo consapevoli che la scuola è donna. Nella scuola italiana oltre l’81% dei docenti è donna. Nella scuola dell’infanzia quasi il 99%, nella primaria oltre il 96%. Donne che insegnano, educano, organizzano, tengono in piedi ogni giorno le segreterie e i servizi delle scuole come personale ATA. Dirigenti donne che oggi guidano sempre di più anche le istituzioni scolastiche.

Continuiamo a lottare per un Paese in cui il lavoro delle donne sia pienamente riconosciuto, valorizzato e tutelato. Più occupazione femminile, salari equi, servizi adeguati e diritti reali sono condizioni indispensabili per una società più giusta.

Se la scuola italiana sta in piedi è grazie al lavoro delle donne. Difendere i loro diritti significa difendere la scuola pubblica statale.

L’8 marzo, dunque, è un momento per ricordare quanto è stato conquistato, ma soprattutto per continuare a costruire il futuro.

Fonte: UIL Scuola Prato