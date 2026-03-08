Accoltellamento a Colle Val d’Elsa, Patto per il Nord: "Serve più attenzione sulla sicurezza"

Patto per il Nord esprime forte preoccupazione per il grave episodio di violenza avvenuto a Colle Val d’Elsa, dove un giovane è stato accoltellato in pieno centro cittadino.

Si tratta di un fatto che non può e non deve essere archiviato come una semplice “ragazzata” o come un episodio isolato. Negli ultimi mesi cittadini e commercianti segnalano con crescente frequenza situazioni di degrado, tensioni e una crescente percezione di insicurezza che interessano diverse aree della città.

La sicurezza non è un tema ideologico né uno strumento di polemica politica: è un diritto fondamentale dei cittadini. Minimizzare o liquidare queste preoccupazioni come allarmismo significa non ascoltare una parte sempre più ampia della comunità.

Per questo chiediamo con forza che venga fatta piena luce sull’accaduto e che si rafforzino immediatamente le azioni di prevenzione e controllo del territorio, attraverso una collaborazione concreta tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e istituzioni competenti.

Allo stesso tempo riteniamo necessario aprire una riflessione seria sulla situazione della sicurezza urbana, senza pregiudizi e senza negare l’evidenza dei fatti.

Colle Val d’Elsa è una città che merita di continuare a essere un luogo sicuro, vivibile e accogliente per i suoi cittadini, per i giovani e per le famiglie.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate