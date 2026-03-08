La cantante israeliana Noa bloccata a Firenze canta in una chiesa francescana

La cantante israeliana Noa è rimasta bloccata a Firenze e ha condiviso sui social un momento di preghiera e musica registrato nella chiesa francescana di San Salvatore al Monte.

Nel video pubblicato su Facebook, l’artista canta una tradizionale canzone dello Shabbat, accompagnando le immagini con un messaggio rivolto ai suoi cari. "Angeli della pace, proteggete i miei cari. Anche se è una chiesa, ma i miei angeli sono con me ovunque. E ora più che mai", ha scritto.

Noa si trovava nel capoluogo toscano per lavorare al festival "Re-Imagine Peace", rassegna prevista per luglio che riunirà artisti israeliani e palestinesi. A causa delle tensioni internazionali e degli sviluppi del conflitto con l’Iran, però, la cantante non è riuscita a rientrare immediatamente in Israele.

In un’intervista a Repubblica Firenze, l’artista ha spiegato di sperare di poter tornare a casa martedì notte con un volo da Roma a Tel Aviv. "È pericoloso, ma preferisco stare con la mia famiglia anche se giorno e notte bisogna nascondersi nei rifugi", ha raccontato, descrivendo la situazione nel suo Paese come "molto brutta".

Noa ha inoltre espresso forte preoccupazione per l’evolversi del conflitto, sottolineando come la guerra rappresenti un incubo per molte persone e auspicando che si possa tornare presto a parlare di pace e convivenza tra i popoli.

