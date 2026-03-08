Croce Rossa Italiana: il 54% dei volontari è donna

Valastro: "Sono oltre 82mila, tra emergenze, attività sociali e supporto ai più fragili. Più di 24mila hanno meno di 32 anni".
Nella Croce Rossa Italiana le donne rappresentano una componente fondamentale del volontariato. Secondo quanto dichiarato dal presidente Rosario Valastro, quasi il 54% dei volontari è donna, per un totale di oltre 82mila persone impegnate in tutta Italia.
Il dato è stato diffuso in occasione della Giornata internazionale della donna. Le volontarie operano in diversi ambiti: dalle emergenze al supporto alle persone migranti, dalle attività delle unità di strada al supporto psicosociale, fino alla gestione degli sportelli sociali e alle iniziative di cooperazione internazionale.
Tra loro c’è anche una forte presenza giovanile: 24.303 volontarie hanno meno di 32 anni, pari al 60% dei giovani della Croce Rossa Italiana. A queste si aggiungono 1.213 operatrici volontarie del Servizio Civile Universale attualmente in servizio.
"A tutte loro – ha dichiarato Valastro – rivolgo il mio personale grazie per essere sempre ovunque per chiunque. Attraverso il nostro emblema donate speranza e umanità a tante persone in difficoltà, nel nostro Paese e non solo".
Il presidente ha sottolineato come l’impegno delle volontarie rappresenti un esempio concreto dei principi e dell’azione umanitaria della Croce Rossa, fatta di preparazione, competenza e solidarietà.
