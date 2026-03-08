Croce Rossa Italiana: il 54% dei volontari è donna

Nella Croce Rossa Italiana le donne rappresentano una componente fondamentale del volontariato. Secondo quanto dichiarato dal presidente Rosario Valastro, quasi il 54% dei volontari è donna, per un totale di oltre 82mila persone impegnate in tutta Italia.

Il dato è stato diffuso in occasione della Giornata internazionale della donna. Le volontarie operano in diversi ambiti: dalle emergenze al supporto alle persone migranti, dalle attività delle unità di strada al supporto psicosociale, fino alla gestione degli sportelli sociali e alle iniziative di cooperazione internazionale.

Tra loro c’è anche una forte presenza giovanile: 24.303 volontarie hanno meno di 32 anni, pari al 60% dei giovani della Croce Rossa Italiana. A queste si aggiungono 1.213 operatrici volontarie del Servizio Civile Universale attualmente in servizio.

"A tutte loro – ha dichiarato Valastro – rivolgo il mio personale grazie per essere sempre ovunque per chiunque. Attraverso il nostro emblema donate speranza e umanità a tante persone in difficoltà, nel nostro Paese e non solo".

Il presidente ha sottolineato come l’impegno delle volontarie rappresenti un esempio concreto dei principi e dell’azione umanitaria della Croce Rossa, fatta di preparazione, competenza e solidarietà.