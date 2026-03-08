A Firenze lo "Striscione della libertà" per le donne iraniane

Uno nuovo "Striscione della libertà" sulla facciata di palazzo Strozzi Sacrati. Il drappo è stato svelato stamani nel corso Giornata internazionale della donna durante una cerimonia a cui ha partecipato il presidente Eugenio Giani, l’assessora alla cultura Cristina Manetti e rappresentanti del movimento "Donna, vita e libertà"

Il grande manifesto vuole rappresentare un segno di solidarietà verso le donne, i giovani e tutti coloro che nel Paese lottano per la libertà e i diritti fondamentali.

"Vogliamo che sia ben visibile il dolore del popolo iraniano: donne e uomini uccisi violando il loro desiderio di libertà – ha dichiarato –. Sono animato dai valori pacifisti della nostra Costituzione, ma sento il bisogno di continuare a dare voce a queste donne, che con la loro associazione, hanno trovato nella Regione Toscana un punto di riferimento molto forte nella loro battaglia per la libertà. Con le donne sempre più protagoniste".

Il presidente ha inoltre ricordato la tradizione civile della Toscana, primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte nel 1786, sottolineando l’importanza di non dimenticare le tante vittime della repressione, tra cui anche bambine e bambini.

La Regione Toscana rinnova così il proprio impegno nel sostenere i diritti umani e la libertà dei popoli, esprimendo vicinanza alle donne e agli uomini iraniani nella loro battaglia per dignità, diritti e democrazia.

Fonte: Toscana Notizie

