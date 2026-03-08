La Guardia di Finanza incontra bambini e famiglie in piazza Celli a Montecatini

Sono già tre gli appuntamenti effettuati nel programma di intrattenimenti "Avventure e fantasia" voluto e sostenuto dall'Amministrazione Comunale di Montecatini Terme, prodotto dall'associazione culturale Pinocchio 3000, per fare vivere dai bambini e dalle famiglie piazza Celli e la zona retrostante la Basilica della Santissima Annunziata

Il successo è stato così importante da far si che, le domeniche pomeriggio, fino a tutto il mese di aprile ed oltre aprile, ci saranno ancora interessanti intrattenimenti ludici ed informativi ai quali hanno aderito importanti organismi istituzionali e del volontariato.

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 15,oo, grazie alla disponibilità del Comando Provinciale e Territoriale, sarà la volta della Guardia di Finanza, che, con lo slogan "Noi con voi: la Guardia di Finanza a tutela della legalità economica" sarà presente in piazza Celli con il Soccorso Alpino di Abetone Cutigliano e con le Unità cinofile antidroga.

I Finanzieri dimostreranno come vivere la montagna in maniera sicura, come conoscere i sentieri e leggere le mappe, saper sempre cosa portare durante una escursione, come si deve intervenire in caso di pericolo e cosa fare, rilasciando ai bambini, al termine delle spiegazioni, un attestato di "tecnico del soccorso alpino per un giorno"

Altri Finanzieri spiegheranno come si addestrano i cani per la ricerca di sostanze stupefacenti e come intervengono durante i controlli su strada, nei porti e negli aereoporti. Inoltre i cani antidroga si esibiranno in alcune dimostrazioni di abilità.

Sarà possibile osservare da vicino i mezzi in dotazione alla Guardia di Finanza e farsi una foto sulla tecnologica motoslitta o insieme ad un cane con il suo istruttore, chiedendo agli Agenti tutte le cose che la fantasia e la curiosità suggeriscono...ma le sorprese non sono finite qui! Sempre nel progetto dedicato ai bambini è prevista anche la presenza in piazza Celli di una ludoteca a cielo aperto con pittura, creazioni di mascherine, hula hop, trucca bimbi, animazione e tanti giocattoli in regalo, il tutto coordinato dalla associazione "La casina delle fate."

Condurrà il pomeriggio illustrando tutte le attività ed accompagnando i più piccoli in questo viaggio fantastico ricco di tante sorprese, Alessandro Martini di Televisium.

Tante belle e interessanti cose proposte ai bambini e ai loro familiari, per vivere una esperienza piacevole che rimarrà ,a lungo, viva nella loro memoria. Naturalmente tutte le iniziative sono ad ingresso libero e ad accogliere tutti ci saranno simpatiche mascotte con

i costumi della fantasia. Info 0572 1913547

Fonte: Ufficio stampa